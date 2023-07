Zahlen von American Express, Schlumberger, BB Biotech, Sartorius, Danske Bank...

Konjunkturdaten

01:10 Uhr, Großbritannien: Verbrauchervertrauen 07/23

01:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise 06/23

08:00 Uhr, Großbritannien: Einzelhandelsumsatz 06/23

10:00 Uhr, Polen: Einzelhandelsumsatz 06/23

11:00 Uhr, Belgien: Verbrauchervertrauen 07/23

Tipp der Woche ll: Die Top 3 Energie-Dividendenaktien! Jetzt im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Die Highlights dieses Spezialreports: Ein Unternehmen, das weltweit Energiedienstleistungen für Endkunden anbietet. Wie Sie vom Boom bei Flüssigerdgas (LNG) profitiert und eine Rendite von fast 10 % erzielen können und das „geheime“ Pipeline-Unternehmen, das seine Dividende in den letzten vier Jahren kontinuierlich erhöht hat. Hier kostenlos herunterladen.



Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 21.07.2023 Zeit Land Relev. Termin 01:01 GBR Gfk Verbrauchervertrauen 01:30 JPN Nationaler CPI ex. frische Lebensmittel (Jahr) 01:30 JPN Nationaler Verbraucherpreisindex (Jahr) 01:30 JPN Nationaler VPI ex. Nahrungsmittel und Energie (Jahr) 08:00 GBR Einzelhandelsumsätze ex-Fuel ( Monat ) 08:00 GBR Einzelhandelsumsätze (Monat) 08:00 GBR Einzelhandelsumsätze ex-Fuel ( Jahr ) 08:00 GBR Einzelhandelsumsätze (Jahr) 14:30 CAN Einzelhandelsumsätze ex. Autos (Monat) 14:30 CAN Einzelhandelsumsätze (Monat)



Bleiben Sie mit wallstreet:online informiert!

Ihre wallstreet:online Zentralredaktion aus Berlin