Als größte Volkswirtschaft der Welt bieten die USA eine breite Palette an Anlagechancen über verschiedene Anlageinstrumente. Neben dem Kauf von Einzelaktien und Anleihen können Investoren auch in Investmentfonds investieren, um vom Wachstum und der Stabilität des US-Marktes zu profitieren.

Die Auswahl geeigneter Wertpapiere stellt eine große Herausforderung dar, und der langfristige Erfolg einer solchen Investition kann stark variieren. Daher ist eine gründliche Markt- und Unternehmensanalyse der Schlüssel zum Erfolg. Der S4A US Long (ISIN: DE000A1H6HH3) ist dabei einer der hervorzuhebenden Fonds mit starkem Fokus auf Value und Quality zu nennen. Mit dem wissenschaftlichen Ansatz des Portfoliomanagements hat Source for Alpha aus Frankfurt dafür 5-Sterne von Morningstar erhalten. Der Fonds zeichnet sich durch eine solide Diversifikation aus und hat bereits über lange Zeit eine beeindruckende Performance gezeigt. Die Benchmarks wurden deutlich geschlagen.

