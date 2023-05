Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger ab null Euro pro Order Wertpapiere handeln: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten.

Gerade das große verfügbare Potential von Arbeitern in den Regionen außerhalb der Städte bedeutet auch, dass das Problem der Alterung der Bevölkerung durch kontrollierten Zugang der Landbevölkerung in die urbanen Zentren zumindest in absehbarer Zukunft die Wirtschaftskraft nicht beeinträchtigen wird. Auch der Handelskonflikt sollte in den Hintergrund treten und China wird weiterhin Anstrengungen unternehmen seine Exporte zu stärken. Bereits im März haben sich die Exporte allein für konventionelle Kraftfahrzeuge mehr als verdoppelt. Bei batteriebetriebenen Fahrzeugen betrug der Anstieg sogar 207,4 Prozent.

Der Artikel betont neben den Bemühungen die Binnennachfrage auszuweiten auch die Notwendigkeit das Wachstum durch staatliche Investitionen und politische Anreize zu fördern. China setzt somit weiterhin auf eine starke staatliche Lenkung und Kontrolle der Wirtschaftstätigkeit. Dies wird besonders deutlich an dem bekannten hukou System, welches aufgrund der Notwendigkeit einer Registrierung die freie Migration der Wanderarbeiter in die Städte einschränkt.

Die chinesische Regierung strebt bereits für 2023 das Ziel einer Wachstumsrate von ca. fünf Prozent an. Der Regierung ist bewusst, dass wirtschaftlicher Wohlstand wichtig für den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft ist. Das wird auch daran deutlich, dass Präsident Xi Jinping erst kürzlich in einem Artikel im Qiushi Journal, einer Vorzeigezeitschrift des Zentralkomitees der KPCh, betont hat, wie bedeutend die Ausweitung des privaten Verbrauchs für eine stabile Wirtschaft sei.

Auch die hohe Umweltverschmutzung könnte sich langfristig negativ auf das Wachstumspotential auswirken. Auch wenn jedes dieser Argumente seine Berechtigung hat, so darf man nicht übersehen, dass China trotz aller Herausforderungen auch in absehbarer Zukunft höhere Wachstumsraten als die westlichen Nationen aufweisen könnte.

Die Gründe für eine mögliche strukturelle Wachstumsschwäche sind in der Tat mannigfaltig: Sie reichen von demografischen Faktoren (Chinas Bevölkerung altert schnell, was zu einem Rückgang der Erwerbsbevölkerung führt) bis hin zu Handelskonflikten, die die Exporte beeinträchtigen.

Das Wirtschaftswachstum der Welt war in den letzten 20 Jahren vor allem durch die hohen, anfangs sogar zweistelligen - Wachstumsraten in China geprägt.

