Die Aktien von Morphosys setzten sich mit einem Kursplus von 6,6 Prozent an die SDax-Spitze. Die Titel des Antikörperspezialisten profitierten von einer Hochstufung durch die Deutsche Bank und steuern wieder auf ihr Jahreshoch von 30 Euro zu. In einer Studie betonte Analyst Emmanuel Papadakis die Chancen für das Morphosys-Mittel Pelabresib, das sich gerade in einer entscheidenden Testphase gegen die bösartige Knochenmarkerkrankung Myelofibrose befindet.

Ask 11,02

Ask 11,02

Ask 10,43

Ask 10,43

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer insgesamt starken Vorwoche haben Gewinnmitnahmen den deutschen Aktienmarkt am Montag moderat ins Minus befördert. Der Dax notierte am späten Vormittag 0,32 Prozent tiefer bei 16 054,23 Punkten. In der vorigen Woche hatte der Leitindex um mehr als drei Prozent zugelegt. Der MDax mit den 50 mittelgroßen Titeln verlor zuletzt 0,46 Prozent auf 27 731,11 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Börsenbarometer für die Schwergewichte der Eurozone fiel um rund 0,9 Prozent.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer