Was wird in Kanada zuerst kommen, die Mine oder die Anlage zur Verarbeitung von Seltenen Erden? Obwohl es in Kanada derzeit keine aktive Mine für Seltene Erden gibt, wird vom Saskatchewan Research Council (SRC), einer Einrichtung der Provinzregierung, eine kommerzielle Anlage zur Verarbeitung von Mineralen zu Metallen zu Demonstrationszwecken gebaut. Der Präsident und CEO des SRC, Mike Crabtree, sieht in dieser "Henne-Ei-Situation" einen klaren Vorteil darin, zuerst die Verarbeitungsanlage zu bauen, um dann "aufstrebenden Minenbetrieben Abnahmevereinbarungen" und "einen Weg zum Markt zu bieten, anstatt das Produkt nach China verkaufen zu müssen". MP Materials Corp. stellt ein solches Produkt, ein Mineralkonzentrat, in seiner Mountain Pass Mine in Kalifornien her, muss es aber an Verarbeitungsbetriebe in China liefern, da es in Nordamerika noch keine geeigneten Anlagen zur Herstellung der höherwertigen Seltenerdmetalle gibt. MP Materials baut derzeit seine eigene Verarbeitungsanlage in den USA, aber die Anlage von SRC wird wahrscheinlich als erste in Betrieb genommen werden und soll Ende 2024 in Betrieb gehen. Da SRC kein Minenunternehmen ist, ist es bereits auf der Suche nach geeigneten Quellen für die Versorgung seiner Seltene-Erden-Verarbeitungsanlage.

Commerce Resources Corp. verkündete heute die Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit dem Saskatchewan Research Council (SRC), die vorsieht, dass das aus der Ashram REE & Fluorspar Lagerstätte gewonnene Seltene Erden-Mischkarbonat (Mixed Rare Earth Carbonate, MREC) an die Seltene Erden-Verarbeitungsanlage von SRC in Saskatoon geliefert wird.

So heißt es in der heutigen Pressemitteilung: "Das Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, die erste vollständige Lieferkette für Seltene Erden in Kanada von der Mine bis zum Metall zu schaffen. SRC baut Nordamerikas erste voll integrierte Anlage zur Verarbeitung von Seltenen Erden, die alle Schritte vom Mineral bis zum Metall umfasst. Die Anlage wird voraussichtlich Ende 2024 voll betriebsbereit sein und hat bereits jede einzelne Stufe einschließlich NdPr-Metallbarren demonstriert."

Der Präsident und CEO von Commerce Resources, Chris Grove, kommentierte: "Wir freuen uns, diese Absichtserklärung mit SRC zu unterzeichnen, das in der Lage ist, der erste kommerzielle REE-Verarbeiter in Kanada zu werden. Wir freuen uns, SRC in Saskatchewan Mengen unseres gemischten Seltenerdkarbonatkonzentrats aus unserer Ashram Lagerstätte zur Verfügung zu stellen, sobald diese in Produktion ist."

Über das Saskatchewan Research Council: SRC ist die zweitgrößte Forschungs- und Technologieorganisation Kanadas. Mit fast 350 Mitarbeitern, $232 Mio. Jahresumsatz und mehr als 75 Jahren Erfahrung bietet SRC seinen 1.600 Kunden in 22 Ländern weltweit Dienstleistungen und Produkte an. Weitere Informationen finden Sie unter www.src.sk.ca.

Über die Ashram Lagerstätte: Die Ashram Lagerstätte zählt zu den größten REE- (und Fluorspar-) Lagerstätten weltweit und besteht aus einem monazitdominierten (d.h. stark NdPr-haltigen) einzelnen mineralisierten Körper, der an der Oberfläche zu Tage tritt und eine durch Bohrungen abgegrenzte Grundfläche von über 700 m entlang des Streichens, 300 m in der Breite und 600 m in der Tiefe aufweist und in der Tiefe weiterhin offen ist. Die Lagerstätte beherbergt eine "Measured"-Ressource von 1,6 Mio. Tonnen mit 1,77% Seltenerdoxid (REO) und 3,8% F, eine "Indicated"-Ressource von 27,7 Mio. Tonnen mit 1,90% REO und 2,9% F und eine "Inferred"-Ressource von 219,8 Mio. Tonnen mit 1,88% REO und 2,2% F, bei einem Cutoff-Gehalt von 1,25% REO (vom 5. Juli 2012). Bitte beachten Sie, dass Mineralressourcen keine Mineralreserven sind, da sie keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit aufweisen. Es besteht keine Gewissheit, dass alle oder ein Teil der Mineralressourcen in Mineralreserven umgewandelt werden.

NI 43-101-Offenlegung: Darren L. Smith, M.Sc., P.Geo., Dahrouge Geological Consulting Ltd. ist Inhaber einer Genehmigung des Ordre des Géologues du Québec und eine "Qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, und hat die Erstellung der technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überwacht.



"SRC, eine Behörde der Regierung von Saskatchewan, arbeitet seit mehr als 15 Jahren an Seltenen Erden und hat sich damit als Pionier auf diesem Gebiet etabliert. Crabtree lobte die Effizienz von SRC bei der Entwicklung und Inbetriebnahme von Solventextraktionszellen innerhalb von 5 Jahren. Diese Leistung, die durch den engagierten Einsatz der Mitarbeiter ermöglicht wurde, positioniert SRC als eine der führenden Autoritäten in Kanada und Nordamerika. Mit den fünftgrößten Reserven der Welt ist Kanada in der Lage, eine entscheidende Rolle in der globalen Industrie für Seltene Erden zu spielen, was es zu einem bedeutenden Akteur in der Weltwirtschaft des 21.Jahrhunderts macht, so Crabtree. Er verglich die Bedeutung der Seltenen Erden mit der von Öl und Gas in den vergangenen Jahren und hob die Chance für Kanada hervor, Produkte mit hohem Mehrwert zu liefern... Die derzeit im Bau befindliche voll integrierte, kommerzielle Demonstrationsanlage von SRC für die Verarbeitung von Seltenen Erden wird voraussichtlich Ende 2024 voll betriebsbereit sein. Die Anlage wird die Stufen Hydrometallurgie, Separation und Metallschmelze umfassen und Saskatchewans Status als hochmoderne Drehscheibe für Seltene Erden festigen." (Quelle)

Auszüge aus “Building the Rare Earth Element Supply Chain: Challenges and Opportunities“ (SRC im August 2022):

“Der Markt für Seltene Erden (REE; Rare Earth Elements) hat in den letzten Jahren ein beeindruckendes und beispielloses Wachstum erlebt, und es wird erwartet, dass sich dieses Wachstum in den kommenden Jahren fortsetzen wird. Es gibt viele Gründe für dieses Wachstum, darunter der Trend zur Einführung von Elektrofahrzeugen, Netto-Null-Ziele auf nationaler und internationaler Ebene und eine gesicherte Versorgung mit Seltenen Erden, die nicht mehr von ausländischen Quellen abhängig ist. SRC hofft, mit dem Bau seiner REE-Verarbeitungsanlage und seines REE-Drehkreuzes ("hub") einen Beitrag zu diesem anhaltenden Wachstum der Branche zu leisten... Für die REE-Industrie wird der Schlüssel zum Erfolg in der Entwicklung und Sicherheit ihrer eigenen unabhängigen Lieferketten liegen...[Mit] der massiven Nachfrage, die in den kommenden Jahren benötigt wird, werden viele [...] REE-Minen die Produktion aufnehmen müssen, um den Bedarf zu decken und eine sichere Versorgung zu schaffen, die mit dem vorgelagerten Teil der Lieferkette beginnt... Die jährliche Nachfrage nach Seltenen Erden wird sich bis 2030 voraussichtlich mindestens verdoppeln, was sowohl einen enormen Druck als auch eine Chance für die weltweite Produktion bedeutet... In Kanada spielt die SRC-Verarbeitungsanlage eine führende Rolle bei der Lösung einiger Probleme in der Lieferkette, indem sie den Produzenten von Seltenen Erden einen möglichen Weg zum Markt eröffnet und den wichtigen mittleren Teil der Lieferkette vervollständigt, indem sie die Konzentration und Abtrennung in der frühen Phase der Projektentwicklung abschließt – ein früherer Engpass für die Industrie innerhalb der Lieferkette... Die SRC-Verarbeitungsanlage wird derzeit in 2 Phasen fertiggestellt. Die erste Phase, die eine Monazit-Aufbereitungsanlage ("Monazite Processing Unit") umfasst, wird das Erz aufbereiten und gemischte Seltene Erden produzieren und Anfang 2023 in Betrieb genommen werden. Die zweite Phase umfasst eine Trennanlage ("Separation Unit") und eine Metallanlage ("Metals Unit") zur Herstellung von Seltenerdmetallen, einem wichtigen Bestandteil für die Herstellung von Permanentmagneten. Diese Anlagen werden Anfang 2024 in Betrieb gehen.



“Die Verarbeitungsanlage wird, sobald sie in Betrieb ist, Minerale verarbeiten, die in Saskatchewan, anderen Orten in Kanada und in ganz Nordamerika abgebaut werden.“ (Mike Crabtree, SRC‘s Präsident and CEO, im Mai 2023)



“Monazit ist eine Quelle vor allem für sogenannte "leichte" REEs (insbesondere Cer, Lanthan, Praseodym und Neodym), die zu den entscheidenden Elementen für die in sauberen Technologien verwendeten Permanentmagneten gehören. SRC wird mit der Minenindustrie zusammenarbeiten, um dieses Rohmaterial aus Saskatchewan, Kanada und der ganzen Welt zu sichern.“ (Quelle: SRC)



“Die REE-Verarbeitungsnalage von SRC wird ein Katalysator für das Wachstum dieses Industriesektors sein. Es gibt viele Möglichkeiten der Zusammenarbeit im Hinblick auf die Expansion der bestehenden Anlage...“ (Dr. Muhammad Imran, Vize-Präsident von SRC’s Rare Earth Element Division, im Oktober 2022)

“Aufgrund seiner weltweit führenden REE-Expertise arbeitet SRC bereits mit Industriepartnern zusammen, um unternehmensspezifische REE-Konzentrationsanlagen in Saskatchewan zu entwickeln, die den Vorläuferprozess zur vollständigen REE-Verarbeitung darstellen. Diese Anlage wird es ermöglichen, eine umweltverträgliche, zuverlässige und strategische Versorgung mit REEs außerhalb Chinas zu produzieren.” (Mike Crabtree, SRC‘s Präsident und CEO)



”Der Saskatchewan Research Council (SRC) bringt die Verarbeitung von Seltenerdminerale auf die nächste Stufe. Die Organisation stellt in ihrer Produktionsstätte in Saskatoon 140 Solventextraktionszellen im kommerziellen Maßstab her, was bis zum Herbst dieses Jahres abgeschlossen sein soll. Die Zellen trennen die Erze, indem sie eine Flüssigkeit namens Seltenerdchlorid durch einen Prozess führen, der sie dann in einzelne oder gruppierte Seltenerdoxide auftrennt. Mike Crabtree, Präsident und CEO des SRC, sagt, dass diese Extraktionszellen in der SRC-Anlage für die Verarbeitung von Seltenen Erden eingesetzt werden, die sich im Bau befindet und voraussichtlich Ende nächsten Jahres fertig gestellt sein wird. "Die Zellen haben etwa die Größe eines Geländewagens... sie sehen aus wie Wassertanks, haben aber ein komplexes Innenleben, das die Seltenen Erden nach und nach abtrennen soll", so Crabtree. "Sie werden in unserer Anlage in der 51. Straße als Teil der größeren REE-Verarbeitungsanlage stehen, die wir gerade bauen. Sie werden ein eigenes Gebäude mit einer Fläche von 40.000 Quadratmetern haben... und wenn man das als Analogie zu einer Öl- und Gasraffinerie sehen will, sind sie der zentrale Teil der Seltene-Erden-Raffinerie." [...] Sobald alles fertiggestellt ist, wird es laut Crabtree die erste Anlage dieser Art in Kanada sein "und wahrscheinlich auch die erste Anlage dieser Art in Nordamerika, die als voll integrierte REE-Verarbeitungsanlage in Betrieb ist." Er stellte fest, dass "2 oder 3" ähnliche Anlagen in den USA gebaut werden, glaubt aber, dass ihre Anlage die erste sein wird, die in Betrieb geht. Crabtree fügt hinzu, dass der mögliche wirtschaftliche Nutzen groß ist, da der Wert der verarbeiteten Seltenen Erden bis zu $200.000 pro Tonne betragen kann, im Vergleich zu $10.000 pro Tonne, wenn sie abgebaut und exportiert würden. "Der Wert steigt um das 10- bis 20-fache, wenn wir als Kanadier diese Seltenen Erden nicht nur abbauen, sondern auch verarbeiten und für den Verkauf im Inland und den Export verarbeiten.” (620 CKRM am 26. Mai 2023)



“SRC wird bis Herbst 2023 insgesamt 140 dieser Zellen in der Produktionsanlage herstellen. Die Zellen werden die Hauptkomponente in der Trenneinheit ("Separation Unit") der REE-Verarbeitungsanlage sein. In den Zellen wird gemischtes Seltenerdchlorid, ein flüssiges Gemisch, das alle 17 Seltenerdelemente enthält, einem Prozess unterzogen, der sie in einzelne oder gruppierte Seltenerdoxide trennt. Nach der Trennung sind die Seltenen Erden sehr wertvoll und werden in einer Vielzahl von modernen technologischen Endanwendungen wie Mobiltelefonen, Elektrofahrzeugen und Windturbinen sowie in strategischeren Anwendungen wie der Verteidigungsindustrie eingesetzt... SRC baut Nordamerikas erste voll integrierte, kommerzielle Demonstrationsanlage zur Verarbeitung von Seltenen Erden mit Hydrometallurgie, Separation und Metallschmelze, die voraussichtlich Ende 2024 voll betriebsbereit sein wird.“ (Quelle: Mining.com am 26. Mai 2023)



”Die Anlage ist für die Verarbeitung von etwa 3.000 t Monazitkonzentrat zu 1.600 t REEs pro Jahr ausgelegt, von denen 400 t eine Neodym-Prasodym-Legierung (NdPr) sein werden. Die Anlage wird auch REEs produzieren, die in der Rüstungsindustrie verwendet werden können. "Wir nennen dies eine Forschungs-, Demonstrations- und Kommerzialisierungsanlage", sagte Crabtree. "Eine Anlage in vollem Maßstab könnte 10.000 t umfassen. Selbst bei einem Drittel des Umfangs einer vollwertigen Anlage reichen laut Crabtree 400 t NdPr-Legierung aus, um Material für eine halbe Million Elektrofahrzeuge zu liefern. Die Midstream-Anlage wird Monazit hauptsächlich aus Brasilien beziehen, aber SRC schaut sich auch Europa, Afrika und Südostasien als weitere Monazitquellen an. Derzeit gibt es in Kanada keine kommerziell betriebenen Minenprojekte für Seltene Erden, weder für Monazit noch für Bastnaesit, 2 wichtige Minerale, die zur Herstellung von Seltenerdmetallen verwendet werden. "Wir haben die Gelegenheit ergriffen, diesen Midstream vor dem vorgelagerten Minensektor aufzubauen", sagte Crabtree. "Es ist ein bisschen wie bei der Geschichte vom Huhn und dem Ei: Was macht man zuerst? Errichtet man die Minen oder die Fähigkeit, das Erz zu verarbeiten? Wir haben uns für die Aufbereitung entschieden, damit die kanadischen Minen, wenn sie in Betrieb gehen, eine Möglichkeit haben, ihr Produkt zu vermarkten, und nicht nur das Erz auf dem internationalen Markt verkaufen müssen." Das SRC hofft auch, eine Lieferkette für Seltene Erden in Kanada zu schaffen. "Wenn unser einziges Ziel darin besteht, die Seltenen Erden abzubauen, könnten wir mit dem Export in die übrige Welt $10.000 pro Tonne verdienen", fuhr er fort. "Wenn wir sie durch den Midstream-Prozess bringen, steigt der Wert exponentiell an. NdPr-Legierungen können zum Beispiel zwischen $90.000 und $200.000 pro Tonne kosten... Crabtree sagte, dass Vertreter aus über 40 Ländern die Anlage in den letzten 6 Monaten besucht haben. "Wir haben ein unglaubliches Interesse sowohl im Inland, in Saskatchewan und Kanada, als auch weltweit erhalten", fügte er hinzu. "Wir befinden uns derzeit in ausführlichen Gesprächen mit einer großen Anzahl von Unternehmen über die Lieferung verschiedener Rohstoffe an die Anlage, aber auch über die Abnahme der Produkte". Obwohl sich die Anlage noch in der Entwicklungsphase befindet, wird bereits die Möglichkeit einer Expansion in den nächsten 2 bis 3 Jahren in Betracht gezogen. Crabtree erläuterte, dass eine Erweiterung an 2 Fronten erfolgen könnte, nämlich durch die Erhöhung der Kapazität auf ein voll kommerzielles Niveau von 12.000 t Monazit pro Jahr und durch die Erweiterung des Midstreams auf die Produktion von Magneten. "Dies ist der Beginn eines wirklich wichtigen Sektors für die kanadische Wirtschaft", sagte Crabtree.” (Quelle: CIM Magazine am 2. Juni 2023)



“Die REE-Verarbeitungsanlage besteht eigentlich aus 3 separaten, nebeneinander liegenden Anlagen. Das erste Gebäude beherbergt die Monazit-Aufbereitungsanlage, in der das Erz zu einer bestimmten Art von Mineral verarbeitet wird, das gemischte Seltene Erden enthält. Die Produktion wird dann in die zweite Anlage verlagert, die Solventextraktionseinheit, die die hochwertigen Elemente für die Herstellung von Permanentmagneten abtrennt. Das so gewonnene Material gelangt dann in ein drittes Gebäude, in dem die Metallschmelzanlage untergebracht ist, in der die getrennten Oxide in Metallbarren umgewandelt werden.“ (Quelle:: ThinkSask.ca am 23. Juni 2023)



“Die Umwandlung von REE-Erz in einzelne REE-Produkte erfolgt in 2 Hauptstufen. Die erste ist die Konzentration des Erzes zu einem REE-Mischprodukt. Die zweite ist die komplexere Trennungsphase, in der das gemischte REE-Produkt in handelsübliche einzelne Seltenerdoxide in Reinform umgewandelt wird. Die Anlage wird beide Stufen der REE-Verarbeitung abdecken. Kanada verfügt über einige der größten bekannten REE-Reserven ("Measured") und -Ressourcen ("Indicated") der Welt, die auf über 14 Mio. t Seltenerdoxide geschätzt werden (2021). Seltene Erden werden in einer Vielzahl industrieller Anwendungen wie Elektronik, saubere Energie, Luft- und Raumfahrt, Automobilbau und Verteidigung eingesetzt.” (Quelle: SRC)



”Die Verarbeitungsanlage wird hochwertige REEs und Magnetmetalle aus REE-Mineralen herstellen. Es wird erwartet, dass sie die erste voll integrierte, kommerzielle Demonstrationsanlage für Seltene Erden in Nordamerika sein wird. Die Anlage wird über Hydrometallurgie, Separation und Metallschmelzung verfügen... Der für SRC zuständige Minister Jeremy Harrison sagte: "Die Entwicklung, Herstellung und Automatisierung dieser Solventextraktionszellen hier in Saskatchewan trägt zur Entwicklung einer innovativen und sicheren Lieferkette für Seltene Erden in Nordamerika bei." Die Solventextraktionszellen werden in der Trenneinheit der Verarbeitungsanlage für Seltene Erden installiert. Die Zellen dienen der Trennung von gemischtem Seltenerdchlorid, einer flüssigen Mischung, die alle 17 Elemente der Gruppe der Seltenen Erden enthält. Das Gemisch wird in einzelne oder gruppierte Seltenerdoxide getrennt.” (Quelle: Mining Technology am 26. Mai 2023)



“Seltene Erden sind eine Gruppe von 17 Mineralen, die nicht gerade selten sind, aber nur schwer in ausreichender Konzentration gewonnen werden können. Seltene Erden können aus Monazit gewonnen werden – einem Material, das reich an Phosphat und anderen Mineralen ist und sowohl in Sand als auch in Hartgestein vorkommt. Um die Seltenen Erden abzutrennen, muss der Monazit mehrere Verarbeitungs- und Reinigungsstufen durchlaufen. Die SRC-Anlage zur Verarbeitung von Seltenen Erden besteht aus 3 wichtigen Einheiten: der Monazit-Verarbeitungseinheit, der Trenneinheit und der Metallschmelzeinheit. "Seltene Erden unterscheiden sich nicht wirklich von anderen Bergbausektoren, wenn man das Rohmaterial betrachtet", sagt Dr. Imran [Vizepräsident der SRC-Abteilung Seltene Erden]. "REEs werden in der Monazit-Aufbereitungsanlage von Verunreinigungen getrennt. Sobald dieser Prozess abgeschlossen ist, müssen die Seltenen Erden voneinander getrennt werden, und hier kommt die Solventextraktionseinheit ins Spiel." Die Solventextraktion ist ein notwendiger Schritt, um die REEs wertvoller zu machen. Ist dieser Schritt abgeschlossen, können die abgetrennten Seltenen Erden in der Metallschmelzanlage in Metall umgewandelt werden. In der SRC-Anlage werden die Seltenen Erden durch die Solventextraktion in 3 Gemische aufgetrennt: mittlere/schwere Seltene Erden, Lanthan/Cerium-Karbonat und ein Neodym/Praseodym-Gemisch, die dann in der Metallschmelzanlage weiterverarbeitet werden.“ (Quelle: SRC)



“Im August 2022 gab SRC bekannt, dass es in seiner im Bau befindlichen Anlage zur Verarbeitung von Seltenen Erden die ersten Seltene-Erden-Metallbarren in der Geschichte Kanadas unter Verwendung der Metallschmelztechnologie hergestellt hat. Bislang wurden 100 kg NdPr-Metallbarren (75% Neodym, 25% Praseodym) hergestellt.Die Anlage ist die erste ihrer Art in Nordamerika und umfasst 3 wichtige Stufen der REE-Midstream-Lieferkette: Konzentration, Trennung und Metallschmelze. Die Anlage soll im Jahr 2024 in Betrieb genommen werden... Der Prozess der Metallschmezung ist nicht neu und seit Hunderten von Jahren bekannt. Allerdings gibt es in Nordamerika derzeit keine Möglichkeiten der REE-Metallproduktion im kommerziellen Maßstab. China hat diesen Markt seit den 1990er Jahren dominiert, was vor allem auf 2 Faktoren zurückzuführen ist: Niedrige Preise und staatlich geförderte Investitionen in Infrastruktur und Technologie. SRC möchte dies mit den Fähigkeiten, dem Fachwissen und den Kenntnissen ändern, die das Unternehmen im Laufe der Jahre sowohl in der Literatur als auch durch praktische Erfahrungen im Rahmen seiner Forschungs- und Entwicklungsarbeit im Bereich der Seltenen Erden und anderer Industrien erworben hat.“ (Quelle: SRC)

”Das Schmelzen von Metallen ist eine Technologie, die unter die Pyrometallurgie der extraktiven Metallurgie fällt. Extraktive Metallurgie ist die Bezeichnung für eine Gruppe von Technologien zur Gewinnung der gewünschten Metalle aus Mineralkonzentraten. Es gibt 2 Arten der extraktiven Metallurgie: Hydrometallurgie und Pyrometallurgie. Wie die Namen schon andeuten, werden bei der Hydrometallurgie lösungschemische Reagenzien wie Säure oder Zyanid verwendet, um Metalle aus Mineralkonzentraten in eine Lösung zu extrahieren, wo sie dann in nachgeschaltete Prozesse wie Ausfällung oder Elektrogewinnung übergehen, die die "Metalle in Lösung" (oder Metallionen in Lösung) in eine feste metallische Form überführen. Die Pyrometallurgie beschreibt Verfahren, bei denen Wärme in Gegenwart anderer chemischer Stoffe eingesetzt wird, um Metalle in Mineralkonzentraten sowohl aus dem Konzentrat zu extrahieren als auch in Metalle umzuwandeln. Sie umfasst im Allgemeinen Verfahren wie Kalzinieren (thermische Zersetzung eines Materials), Rösten (meist unter Einsatz von Wärme und Sauerstoff zur Oxidation sulfidischer Erze zu Oxiden für die weitere hydrometallurgische Behandlung), Schmelzen und Raffinieren. Sowohl das Schmelzen als auch das Raffinieren beinhalten thermische Reaktionen mit geschmolzenen Phasen... Der Begriff Raffination bezieht sich im Allgemeinen auf Verfahren, bei denen ein geschmolzenes "Produkt" weiter gereinigt und die darin enthaltenen Metalle getrennt werden. Sowohl das Schmelzen als auch das Raffinieren von Mineralkonzentraten haben 2 Ergebnisse: Gereinigte Metalle und Abfallschlacke... Die Metallschmelze von SRC hat sich zum Ziel gesetzt, die höchsten Sicherheitsstandards zu erfüllen, energieeffizient zu sein, eine gleichbleibende Produktqualität zu gewährleisten und so weit wie möglich zu automatisieren.” (Quelle: SRC) ”Um das Risiko für die Umwelt so gering wie möglich zu halten, wird die Anlage so konzipiert sein, dass keine flüssigen Abfallströme in die Umwelt gelangen.” (Quelle: SRC)



"Der größte Teil der Welt ist seit vielen Jahrzehnten von ausländischen Quellen für kritische Materiale abhängig. Diese Abhängigkeit von Importen ist bedenklich, weil sie Lieferketten und Materialverbraucher gefährdet. Mit der Entwicklung in der Automobil- und Energiebranche sinkt die Nachfrage nach Kohlenwasserstoffen, während die Nachfrage nach REEs steigt. Die sichere Versorgung mit Seltenen Erden und die Widerstandsfähigkeit ihrer Lieferketten sind für die Deckung dieser Nachfrage von entscheidender Bedeutung. Die REE-Lieferkette ist komplex und stellt viele Herausforderungen an die Entwicklung, da es viele einzelne Stufen der gesamten REE-Produktionskette gibt, darunter Bergbau, Aufbereitung, Hydrometallurgie, Trennung, Metalllegierungen, Magnete, Erstausrüster (OEM) und schließlich die Endnutzung." (Quelle: SRC)

Unternehmensdetails

Commerce Resources Corp.

#1450 - 789 West Pender Street

Vancouver, BC, Kanada V6C 1H2

Telefon: +1 604 484 2700

Email: cgrove@commerceresources.com

www.commerceresources.com

Aktien im Markt: 99.846.805



Kanada-Symbol (TSX.V): CCE

Aktueller Kurs: $0,11 CAD (18.07.2023)

Marktkapitalisierung: $11 Mio. CAD



Deutschland-Kürzel / WKN (Tradegate): D7H0 / A2PQKV

Aktueller Kurs: €0,07 EUR (18.07.2023)

Marktkapitalisierung: €7 Mio. EUR

