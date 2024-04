Gold- und Silberpreise steigen stark: Kaufen oder verkaufen?

Nach einer mehrjährigen Seitwärtsbewegung befindet sich der Silberpreis seit Anfang des Jahres im Aufwind und konnte in Euro gerechnet um 25% ansteigen. Der Euro-Goldpreis konnte im gleichen Zeitraum um 15% zulegen, womit Silber erneut unter Beweis gestellt hat, dass das weiße Metall während einem Aufwärtstrend deutlich besser performt als sein großer Bruder Gold.

In einem jüngst erschienenen Artikel wird darauf hingewiesen, dass stärker als erwartete Industriedaten vor allem aus China die Nachfrage nach Industriemetallen wie Kupfer und Silber angekurbelt haben. Die Prognosen des Silver Institute zeigen, dass das weltweite Silberangebot das vierte Jahr in Folge ein Defizit aufweisen wird, während die Nachfrage nach dem Industrie- und Edelmetall in diesem Jahr den zweithöchsten Stand aller Zeiten erreichen dürfte. Ein Marktanalyst betonte: "Silber hat einen großen Nachholbedarf beim Preisanstieg, und der technische Ausbruch aus einer mehrjährigen Konsolidierungsphase in dieser Woche könnte durchaus der Beginn eines langen Bullenmarktes sein."

Silber-Knappheit macht sich im Markt bemerkbar

Daniel Ghali, Rohstoffanalyst bei der kanadischen Investmentbank TD Securities, äußerte sich vor kurzem zu Silber. Er erwartet, dass es die fundamentalen Faktoren sind, die einen langfristigen Aufwärtstrend für das weiße Metall schaffen werden. Die Stärke von Silber liegt in seiner industriellen Nachfrage, die mehr als 50% des physischen Marktes ausmacht. Laut Ghali liegt hier das größte Potenzial von Silber, während Gold nur als Währungsmetall in unsicheren Zeiten gekauft wird. "Die Silbermärkte könnten sich heute als der spannendste Handel im Bereich der Energiewende im gesamten Rohstoffkomplex erweisen", so Ghali. "Die Energiewende ist der Investitionszeitgeist dieses Jahrzehnts, und die Auswirkungen auf Silber werden oft übersehen." Laut Silver Institute soll die industrielle Silbernachfrage in diesem Jahr um 4% ansteigen, da die Nachfrage nach Solarenergie und Elektrofahrzeugen weiterhin wichtige Stützpfeiler im Rahmen der globalen grünen Energiewende sind. Ghali merkte an, dass dieses starke Nachfragewachstum und die erheblichen Unterinvestitionen in das Minenangebot zu einem strukturellen Defizit geführt haben. Ghali fügte hinzu, dass dieses Ungleichgewicht weitgehend ignoriert wurde, da sich die Märkte stattdessen auf die oberirdischen Bestände konzentriert haben. Laut Ghali haben die Märkte jedoch falsch eingeschätzt, wie viel Silber tatsächlich verfügbar ist – und diese Knappheit wird die Silberpreise in die Höhe treiben. "Viele Jahre lang konnten die Marktteilnehmer sicher davon ausgehen, dass die oberirdischen Silbervorräte groß genug sind, um jedes Nachfragewachstum zu befriedigen", sagte Ghali. "Heute glauben wir, dass diese Annahme innerhalb der nächsten 12-24 Monate in Frage gestellt werden kann.“ Ghali sagte, dass die industrielle Nachfrage, angetrieben durch die grüne Energiewende, den Silbermarkt völlig verändert hat. Er wies darauf hin, dass im Jahr 2019 erwartet wurde, dass es rein rechnerisch 165 Jahre dauern würde, bis die oberirdischen Silbervorräte aufgebraucht sind. "Die potenzielle ETF-Kaufaktivität im Zusammenhang mit einem typischen Zinssenkungszyklus der US-Zentralbank könnte diese Zeitspanne dramatisch verkürzen. Dies stellt ein erhebliches Liquiditätsrisiko für die Silbermärkte dar und spricht für einen möglichen Silver-Squeeze am Horizont", sagte er. "Gewisse Druckentlastungsventile könnten schließlich dazu beitragen, dass das fehlende Silber wieder auf die Märkte kommt, aber dazu sind höhere Preise erforderlich.“

Performance-Vergleich

Schaut man sich die Performance von Gold und Silber in den letzten vier Jahren an, so fällt auf, dass der Euro-Silberpreis mit 130% mehr als doppelt so stark gestiegen ist wie Gold mit 60%:



Während der Goldpreis mit Schlagzeilen auf sich Aufmerksam macht, immer wieder neue Rekordhochs zu erzielen, so hinkt Silber noch etwas hinterher – was allerdings kein Nachteil, sondern eine außergewöhnliche Chance für Silberanleger ist.

Während der Euro-Goldpreis aktuell 57% über seinem Hoch aus dem Jahr 2012 notiert, so muss der Euro-Silberpreis (aktuell bei knapp 26 EUR pro Unze) um 35% ansteigen, nur um sein Hoch aus dem Jahr 2011 (35 Euro pro Unze) zu erreichen. Der Euro-Silberpreis muss sich also in etwa verdoppeln, allein um zum aktuellen Preisniveau von Gold aufzuschließen – und bekanntlich performt Silber im späteren Verlauf von Aufwärtstrends noch besser als Gold, wie der folgende Chart vor Augen führt (d.h. die schwarze Kurve von Silber notiert über der Gelben von Gold):



Das aktuelle Gold-Silber-Ratio (Preisverhältnis zwischen Gold und Silber) zeigt, dass Silber momentan noch die bessere Wahl darstellt. Denn das Ratio befindet sich weiterhin auf hohem Niveau!

Nur drei Mal zuvor in der Geschichte war Silber günstiger bzw. so günstig wie heute im Vergleich zu Gold. Und immer, wenn Silber so günstig im Vergleich zu Gold war, gab es anschließend eine entsprechende „Korrektur“, sprich das Ratio fiel in den unteren Bereich, womit Gold wieder günstiger im Vergleich zu Silber wurde.



Konkret bedeutet dies, dass man aktuell lieber Silber als Gold kaufen sollte, da das Gold-Silber-Ratio eine Korrektur in den unteren Bereich indiziert.

Damit das Ratio während einem Aufwärtstrend beider Metalle fällt, muss Silber stärker als Gold ansteigen. Wie wir anfangs gesehen haben, ist dies auch der Fall: Silber steigt seit Anfang des Jahres – und seit 2020 – deutlich stärker als Gold.

Sobald das Ratio unter die 70er Marke gefallen ist, sollte man sich als Silberanleger überlegen, langsam (oder sofort) in Gold zu „switchen“. Der obige Chart zeigt die beiden Phasen (in Gelb hervorgehoben), in denen es lukrativ war, Goldbestände zu akkumulieren (anstatt Silber), da Gold günstig im Vergleich zu Silber war und das Ratio aus dem tiefen Bereich anstieg.

Dass der Silberpreis noch «Luft nach oben» hat, verdeutlichen die folgenden Netzfunde:



Quelle: Tim Hack (9. März 2024)



Quelle: FormulaStocks (4. März 2024)

Fazit

Abschließend betrachtet, stellt sich die Frage, ob man angesichts des aktuellen Anstiegs der Edelmetallpreise eher nachkaufen oder verkaufen sollte. Die jüngsten Entwicklungen zeigen deutlich, dass Silber gegenüber Gold eine herausragende Performance aufweist. Während Gold zweifellos im Rampenlicht steht und neue Rekordhochs erreicht, bleibt Silber noch etwas im Schatten – doch genau hierin liegt die Chance für kluge Anleger, denn die fundamentalen Rahmenbedingungen sprechen eindeutig für weiteres Preissteigerungspotenzial bei Silber.



Die Statistiken der letzten Jahre verdeutlichen eindrucksvoll, dass Silber – in puncto Preissteigerung – Gold deutlich übertrifft. Der Euro-Silberpreis ist in den letzten vier Jahren prozentual mehr als doppelt so stark gestiegen wie Gold. Hinzu kommt, dass das aktuelle Gold-Silber-Ratio zeigt, dass Silber momentan noch attraktiver als Gold bewertet ist. Historisch gesehen war Silber nur selten so günstig im Vergleich zu Gold wie heute, und in solchen Phasen folgte in der Regel eine Korrektur, die das Verhältnis wieder zugunsten von Gold verschiebt.



Angesichts der fundamentalen Marktdaten und der Tatsache, dass Silber während Aufwärtstrends deutlich stärker ansteigt als Gold, könnte es sich als lohnend erweisen, Silber momentan eher nachzukaufen als zu verkaufen. Ein weiterer, starker Anstieg des Silberpreises würde nicht überraschen, und Anleger könnten es bedauern, diesen möglichen Gewinn zu verpassen. In der Vergangenheit war es oft so, dass Silber während einem neuen Aufwärtstrend nicht nur um „magere“ 25% angestiegen ist, sondern sich im Preis typischerweise mehr als verdoppelt.

Wie der folgende Goldpreis-Chart verdeutlicht, war es die letzten drei Male so, dass wenn Gold über ein signifikantes Hoch ausgebrochen ist (sprich nach einer mehrjährigen Seitwärtstbewegung), dass es in der Folge eine impulsive Bewegung von 350% gab. Das würde Gold diesmal auf ca. $8.600 bringen – und wenn Silber weiterhin doppelt so stark wie Gold ansteigt, würde das weiße Metall bei rund $200 stehen.



Quelle: DowGoldEquals1 (6. April 2024)

Somit kann es sinnvoll sein, sich jetzt die Gelegenheit zu sichern und Silberbestände zu erhöhen. Sobald das Gold-Silber-Ratio einen bestimmten Wert unterschreitet, kann dann überlegt werden, in Gold umzuschichten. In jedem Fall zeigt sich, dass Silber derzeit eine vielversprechende Investitionsmöglichkeit darstellt, die es zu nutzen gilt. Insbesondere dann, wenn es beim Silberpreis zu kurzfristigen Rücksetzern bzw. Konsolidierungsphasen kommt, die während einem längerfristigen Aufwärtstrend nichts Ungewöhnliches sind, sondern als gesund einzustufen sind.#

