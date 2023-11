Homerun Resources Inc. verkündete heute die Unterzeichnung eines Mehrparteienvertrags über die gemeinsame Nutzung von Ressourcen und die Bereitstellung von Geldmitteln für kooperative Forschung und Entwicklung ("CRADA") mit Alliance for Sustainable Energy LLC, dem Manager und Betreiber des National Renewable Energy Laboratory ("NREL") im Rahmen eines Vertrags mit dem US-Energieministerium, und Babcock & Wilcox Enterprises Inc.

NREL und das Technologieunternehmen für saubere Energien Babcock & Wilcox (NYSE: BW) haben einen exklusiven Optionsvertrag über geistiges Eigentum zur Lizenzierung der ENDURING-Technologie zur partikelförmigen Energiespeicherung abgeschlossen, bei der Quarzsand zur Speicherung von Wärme verwendet wird, die aus überschüssigem Strom aus erneuerbaren Energien gewonnen wird.

Das 1977 gegründete NREL mit Sitz in Golden, Colorado, ist ein staatlich finanziertes Forschungs- und Entwicklungszentrum, das vom US-Energieministerium gefördert wird. Mit 2.685 Mitarbeitern und einem Budget von 544,9 Mio. USD (2020) ist das NREL auf die Forschung und Entwicklung in den Bereichen erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Integration von Energiesystemen und nachhaltiger Transport spezialisiert. Das NREL ist führend bei der Entwicklung von Technologien zur thermischen Energiespeicherung auf Partikelbasis, die eine kostengünstige Technologie für die Speicherung von Energie über lange Zeiträume ermöglichen sollen.

Laut heutiger Pressemitteilung: "Diese Technologie wird weitreichende Auswirkungen haben; sie findet Anwendung bei der Netzspeicherung zur Integration erneuerbarer Energien und soll letztlich mit Erdgas konkurrieren. Im Rahmen des vom NREL geleiteten und mit Industriepartnern durchgeführten ENDURING-Projekts wurden Schlüsselkomponenten des Speichersystems entwickelt und ihre Funktionsweise durch Tests von Laborprototypen und Modellierung der Komponenten- und Systemleistung überprüft. Die Entwicklung unterstützt die Konstruktion eines elektrisch aufladbaren Partikelheizers, eines Wirbelschichtwärmetauschers, der einen Stromkreislauf antreibt, und eines Partikelspeichers für die Speicherung heißer Partikel bei 1200°C. Ein integriertes Speichersystem wurde entworfen und hinsichtlich Leistung und Kosten analysiert, um die technisch-wirtschaftlichen Ziele von LDES- ("Long Duration Energy Storage") Anwendungen zu verifizieren."

Quarzsand ist seit langem als stabiles und kostengünstiges Medium für die Energiespeicherung über lange Zeiträume (10-100 Stunden) bekannt. Seit letztem Jahr ist das weltweit erste kommerzielle thermische Energiespeichersystem auf Sandbasis in Finnland in Betrieb. "Finnland ist nicht das einzige Land, das das Energiepotenzial von Quarzsand untersucht", heißt es in einem 2022-Artikel: "Das National Renewable Energy Laboratory (NREL) befindet sich in der Endphase der Prototypentests einer neuen thermischen Energiespeichertechnologie, die kostengünstigen Quarzsand als Speichermedium verwendet. ENDURING (Economic Long-Duration Electricity Storage by Using Low-Cost Thermal Energy Storage and High-Efficiency Power Cycle) wird als zuverlässige, kostengünstige und skalierbare Lösung angepriesen, die überall aufgestellt werden kann. Die Partikel werden durch eine Reihe von elektrischen Widerstandsheizelementen geleitet, um sie auf 1.200°C zu erhitzen (man stelle sich vor, man schüttet Sand durch einen riesigen Toaster). Die erhitzten Partikel werden dann per Schwerkraft in isolierte Betonsilos zur Speicherung der Wärmeenergie geleitet. Das Basissystem ist für die wirtschaftliche Speicherung von bis zu 26.000 MWh thermischer Energie ausgelegt. Dank des modularen Aufbaus lässt sich die Speicherkapazität relativ einfach erhöhen oder verringern."



Vollbild / "Die Energiespeicherung ist der Schlüssel zur Dekarbonisierung der Wirtschaft und zur Umkehrung der Nutzung fossiler Brennstoffe für eine saubere Energiezukunft. Die stationäre Langzeit-Energiespeicherung wird immer wichtiger, um die Stabilität des Stromnetzes zu verbessern, mehr intermittierende erneuerbare Energiequellen wie Wind und Sonne zu integrieren und eine zuverlässige Energieversorgung für das Stromnetz oder industrielle Prozesse zu gewährleisten... Die ENDURING-Technologie funktioniert durch Erhitzen stabiler, kostengünstiger fester Siliziumdioxidpartikel – die im Gegensatz zu geschmolzenen Salzen sowohl bei hohen als auch bei Umgebungstemperaturen stabil sind – auf über 1.000°C. Dieser Ladevorgang findet statt, wenn der Strom am günstigsten ist, sodass die dabei entstehende Energie in großen Speichermodulen mehrere Tage lang gespeichert werden kann. Um diese Energie zu entladen, werden die heißen Partikel durch einen Wärmetauscher geleitet und treiben schließlich einen Stromgenerator an. Mit der zunehmenden Verfügbarkeit von Strom aus erneuerbaren Energien und der Elektrifizierung des Energiesektors wird die thermische Energiespeicherung für die umfassende Dekarbonisierung der Wirtschaft immer sinnvoller. Die NREL-Technologie konzentriert sich auf die Verwendung von kostengünstigem Quarzsand, um ein breites Anwendungspotenzial für die Integration erneuerbarer Energien zu schaffen." (Quelle)

Laut "New Thermal Energy Storage Methods Using Hot Sand" (2021): "Eine innovative neue Energiespeichertechnologie, die heißen Sand verwendet, wird als Alternative im Bereich der erneuerbaren Energietechnologien entwickelt. Das Gefühl von heißem Sand an den Fußsohlen war der Auslöser für die Erforschung der Fähigkeit von Sand, Wärme zu absorbieren und zu speichern, was zu neuen thermischen Energiespeicherverfahren führt. Die Suche nach Möglichkeiten zur Speicherung überschüssiger Energie, die durch erneuerbare Technologien erzeugt wird, ist eine der größten Herausforderungen, die die Forscher zu bewältigen versuchen. Teams des National Renewable Energy Laboratory (NREL) und eines italienischen Unternehmens, der Magaldi Group, haben kürzlich neue Systeme vorgestellt, die genau dieses Problem angehen. ENDURING ist in der Lage, Energie ähnlich wie eine Batterie zu speichern und könnte ein revolutionärer Moment in der Branche der erneuerbaren Energien sein. Der Quarzsand wird erhitzt und erreicht Temperaturen von über 1200°C. Anschließend wird er durch das ENDURING-System geleitet und in ein Betonsilo gefüllt, das für die Langzeitspeicherung isoliert ist. Wenn die gespeicherte Energie freigesetzt werden muss, durchläuft der Sand einen Wärmetauscher, der Turbomaschinen mit Druckgas antreibt, die wiederum Stromgeneratoren in Gang setzen, die dann neuen Strom erzeugen können. Eines der attraktivsten Merkmale des ENDURING-Systems ist seine Fähigkeit, in das Stromnetz integriert zu werden. Darüber hinaus könnte dieses System dazu beitragen, herkömmliche Kohle- und Erdgaskraftwerke schrittweise abzubauen, und könnte sogar auf bestehenden Infrastrukturen bzw. an stillgelegten Standorten installiert werden. NREL geht davon aus, dass ein einziges ENDURING-System bis zu 26.000 MWh Wärmeenergie speichern kann, was dem jährlichen Energieverbrauch von mehr als 400 Haushalten entspricht. Darüber hinaus könnte die Technologie zu Kosten zwischen $2 und $4 USD pro kWh eingeführt werden, was sie zu einer kostengünstigen Lösung für die Speicherung thermischer Energie macht."

Wieso Homerun ins Spiel kommt

Die Herausforderung bei sandbasierten Energiespeichersystemen ist die Stabilität der Partikel bei 1.200°C und die anschließende Partikelinteraktion. Quarzsand besteht überwiegend aus Siliziumdioxid (SiO2), das in seiner kristallinen Form auch als Quarz bekannt ist. Quarz hat nicht nur das geringste Verwitterungspotenzial, da es ein sehr hartes Mineral ist (nur Diamant, Korund und Topas haben eine höhere Mohshärte), es ist auch chemisch inert und hat aufgrund der starken Bindung zwischen seinen Atomen einen hohen Schmelzpunkt (1713°C). Genau diese Eigenschaften werden in vielen industriellen Anwendungen sehr geschätzt. Hochreine Quarzsand-Lagerstätten enthalten jedoch in der Regel Verunreinigungen wie Eisen, Aluminium, Titan und andere Elemente, die sich in Hochtemperatur-Energiespeicheranwendungen negativ verhalten können.

Da Homerun über Liefervereinbarungen mit einem der weltweit reinsten Quarzsand-Lagerstätten verfügt, wird "NREL den Quarzsand von Homerun testen, um die Zusammensetzung und Eignung für die Energiespeicherung zu bestimmen und andere Anwendungen der Quarzreinigung für Photovoltaik (PV)-Glas, PV-Silizium oder Glassubstrat für Perowskit-PV-Zellen und Siliziumanoden für Lithium-Ionen-Batterien zu bewerten", erklärte das Unternehmen in der heutigen Pressemitteilung und fügte hinzu: "Die Parteien werden die wirtschaftlichen Vorteile der Verwendung des Quarzsandes von Homerun für die Energiespeicherung analysieren, einschließlich der Energiearbitrage aus der Energiespeicherung und der Netzdienstleistung, der Verarbeitung des Quarzsandes durch die Verwendung von kostengünstigem Strom in der Energiespeicherung und der Generierung potenzieller Einnahmen aus verarbeiteten Materialien nach der Verwendung für die Energiespeicherung (z.B. hochreiner Quarzsand für erneuerbare Materialien)."

Der Zweck der kooperativen Forschungs- und Entwicklungsvereinbarung (Cooperative Research & Development Agreement, CRADA) zwischen Homerun, NREL und Babcock & Wilcox lautet gemäss heutiger News: "Der allgemeine Zweck der CRADA ist eine gemeinsame Anstrengung zur Bewertung der Integration eines Quarzsand-Verarbeitungsprozesses in die ENDURING-Energiespeicheranwendung. NREL, Homerun und B&W haben das Potenzial erkannt, die neuartige Energiespeichertechnologie zu nutzen, um den Quarzsand von Homerun zu verarbeiten und gleichzeitig saubere, zuverlässige Energie zu liefern. Diese Initiative unterstützt das Ziel von Homerun, ihren Quarzsand aufzubereiten, um verschiedene Industriesektoren zu bedienen."

Obwohl der Quarzsand von Homerun (aus Bahia, Brasilien) einen der weltweit höchsten Quarzreinheitsgrade und den geringsten Gehalt an Verunreinigungen aufweist (99,88% SiO2, 48 ppm Fe, 160 ppm Ti in seiner Rohform und 99,98% SiO2, 2,4 ppm Fe, 21,5 ppm Ti nach einfachem Waschen), kann der Reinheitsgrad durch Verarbeitungsmethoden weiter erhöht werden, wozu in der Regel das Erhitzen des Rohsandes auf hohe Temperaturen und die Anwendung von Säurelaugung zur Reduzierung von Verunreinigungen gehören. Solche eigenständigen Quarzsand-Verarbeitungsanlagen haben nicht nur hohe CAPEX (Vorabkapitalkosten), sondern auch hohe OPEX (Betriebskosten), da sie sehr energieintensiv sind, um solche hohen Temperaturen zu erreichen.

Die Idee hinter der Zusammenarbeit zwischen Homerun, NREL und Babcock & Wilcox ist, dass das auf Sand basierende ENDURING-Energiespeichersystem bereits überschüssigen erneuerbaren Strom in Wärme umwandelt (die dann für längere Zeit im Sand gespeichert wird), die wiederum auch den Rohsand von Homerun effektiv zu einem noch hochwertigeren Produkt "verarbeiten" kann, insbesondere in Verbindung mit einer Säureauslaugung. Auf diese Weise könnte Homerun seinen Rohsand zu einem höheren Reinheitsgrad aufbereiten lassen – um wesentlich höhere Verkaufspreise zu erzielen – ohne eine eigene Verarbeitungsanlage finanzieren und bauen zu müssen.

In der heutigen Pressemitteilung heißt es abschließend: "Das Projekt wird diese fortschrittliche Energielösung für die Langzeit-Energiespeicherung unter Verwendung von thermischen Energiespeichern auf Partikelbasis unterstützen und die Markthürden für den Einsatz dieser Technologie in breiten Dekarbonisierungsanwendungen überwinden. Es wird dazu beitragen, die Technologie zu kommerzialisieren, für die es derzeit keine Erstanwendung gibt. Die Technologieentwicklung wird die Arbeitsplätze in der US-Industrie und im verarbeitenden Gewerbe verbessern. Wenn die partikuläre thermische Energiespeicherung durch diese Zusammenarbeit realisiert wird, werden US-Arbeitskräfte für die Arbeit an dieser Energielösung geschult, um die langfristige wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Darüber hinaus verbessert die partikuläre Wärmespeicherung die Energiesicherheit und die Widerstandsfähigkeit mit ihrer kostengünstigen und lang anhaltenden Fähigkeit, Stromausfälle oder Wetterereignisse zu überstehen, die lokale Stromnetze zusammenbrechen lassen könnten."

Auszüge aus "Innovative technology for the production of high-purity sand silica by thermal treatment and acid leaching process" (2018): "Die Herstellung von hochreinem Siliziumdioxid aus natürlichem Sand spielt eine entscheidende Rolle als Ausgangsmaterial in der Glas- und Siliziumindustrie. In diesem Beitrag stellen wir ein neuartiges Verfahren zur Reinigung von Quarzsand vor. Diese Methode ist eine Kombination aus thermischer Behandlung und Säure-Auslaugung. Zunächst wurden Proben von tunesischem Natursand in einem Infrarotofen unter O2-Atmosphäre bei einer festgelegten Temperatur und Zeit von 1000°C bzw. 1 h thermisch schnell erhitzt. Anschließend wurden die Proben in einer wässrigen Säurelösung aus Flusssäure und einer Salzsäurekonzentration getränkt... Die Ergebnisse zeigen eine erhebliche Verringerung aller metallischen Verunreinigungen im Siliziumdioxid nach 3 aufeinanderfolgenden Reinigungszyklen, wodurch die Reinheit von 99,7 auf 99,9% verbessert wurde."

Über National Renewable Energy Laboratory (“NREL”)

Das National Renewable Energy Laboratory ("NREL") konzentriert sich auf kreative Antworten auf die Herausforderungen der heutigen Energieversorgung. Von Durchbrüchen in der Grundlagenforschung über neue saubere Technologien bis hin zu integrierten Energiesystemen, die unser Leben antreiben, verändern NREL-Forscher die Art und Weise, wie die Nation und die Welt Energie nutzen. www.nrel.gov

Über Babcock & Wilcox

Das 1867 gegründete Unternehmen Babcock & Wilcox ist führend und innovativ in der Energiewende und lässt die Netto-Null-Ambitionen von heute für ein saubereres Morgen Wirklichkeit werden. Mit 2.100 Mitarbeitern (2020), einem Umsatz von 723 Mio. USD (2021) und seinen bewährten Lösungen für saubere Energie stellt sich das börsennotierte Unternehmen weiterhin den Herausforderungen der sich ständig verändernden Energielandschaft. www.babcock.com

Über Homerun Resources

Homerun Resources konzentriert sich auf die Entwicklung seines Geschäfts in den Bereichen kritische und energetische Materialien. Mit einem unerschütterlichen Engagement für operative Exzellenz, Nachhaltigkeit und den Aufbau von Shareholder-Value ist Homerun bereit, einen dauerhaften Einfluss in diesen Branchen auszuüben. www.homerunresources.com



Vollbild / Quelle

Vorherige Rockstone Reports

"Homerun in Bahia: An der Spitze eines der hochwertigsten Quarzsand-Distrikte der Welt: Quarzsandprojekte im weltweiten Vergleich" (Web)

"Der Energiewende geht der hochreine Quarzsand aus: Der Elefant im Raum" (Web)

Unternehmensdetails



Homerun Resources Inc.

#2110 - 650 West Georgia Street

Vancouver, BC, V6B 4N7 Kanada

Telefon: +1 844 727 5631

Email: info@homerunresources.com

www.homerunresources.com

ISIN: CA43758P1080 / CUSIP: 43758P

Aktien im Markt: 48.730.525



Vollbild / Quelle

Kanada-Symbol (TSX.V): HMR

Aktueller Kurs: $0,70 CAD (06.11.2023)

Marktkapitalisierung: $34 Mio. CAD



Vollbild / Source

Deutschland-Ticker / WKN: 5ZE / A3CYRW

Aktueller Kurs: €0,466 EUR (06.11.2023)

Marktkapitalisierung: €23 Mio. EUR

Kontakt:



www.rockstone-research.com

Homerun News-Disclaimer: FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER MITTEILUNG: Die hierin enthaltenen Informationen enthalten "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf Informationen, die auf Annahmen der Geschäftsführung, Prognosen zukünftiger Ergebnisse und Schätzungen von noch nicht bestimmbaren Beträgen beruhen. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen, sind keine Aussagen über historische Tatsachen und können "zukunftsgerichtete Aussagen" sein. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Rockstone Disclaimer: Dieser Report und die referenzierte Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind in der Regel durch Wörter wie: "glauben", "erwarten", "antizipieren", "beabsichtigen", "schätzen", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke, oder solche, die sich ihrer Natur nach auf zukünftige Ereignisse beziehen. Rockstone Research, Homerun Resources Inc. und Zimtu Capital Corp. weisen Investoren darauf hin, dass alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Erfolge/Performance darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Der Leser wird auf die öffentlichen Unterlagen von Homerun Resources Inc. verwiesen, in denen diese Risikofaktoren und ihre potenziellen Auswirkungen ausführlicher beschrieben werden und die über das Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com abgerufen werden können. Alle Aussagen in diesem Bericht, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind als zukunftsorientierte Aussagen zu betrachten. Ein Großteil dieses Berichts besteht aus Aussagen über Prognosen. Zu den Aussagen in diesem Bericht, die in die Zukunft gerichtet sind, gehören, dass die heutige Pressemitteilung einen Wendepunkt für Homerun darstellt, um seinen hochreinen Quarzsand in Hot-Sand-Batterien zu verarbeiten, und dass es ein einzigartiges Potenzial für Einnahmen und Kosteneinsparungen gibt; dass das NREL die Technologieentwicklung unter Verwendung von thermischer Energiespeicherung auf Partikelbasis geleitet hat, die darauf abzielt, eine kostengünstige Technologie für die Energiespeicherung über lange Zeiträume zu ermöglichen; dass diese Technologie weitreichende Auswirkungen haben wird; dass sie Anwendungen in der Netzspeicherung für die Integration erneuerbarer Energien hat und letztendlich mit Erdgas konkurrieren soll; dass ENDURING als zuverlässige, kosteneffiziente und skalierbare Lösung angepriesen wird, die überall aufgestellt werden kann; dass das Basissystem für die wirtschaftliche Speicherung von bis zu 26.000 MWh thermischer Energie ausgelegt ist und dass die Speicherkapazität dank des modularen Aufbaus relativ einfach nach oben oder unten skaliert werden kann; dass ENDURING in der Lage ist, Energie ähnlich wie eine Batterie zu speichern und ein revolutionärer Moment in der Branche der erneuerbaren Energien sein könnte; dass eines der attraktivsten Merkmale des ENDURING-Systems seine Fähigkeit ist, als Teil des Netzes installiert zu werden; dass dieses System dazu beitragen könnte, herkömmliche Kohle- und Erdgaskraftwerke auslaufen zu lassen, und dass es sogar auf der bestehenden Infrastruktur an stillgelegten Standorten installiert werden könnte; dass das NREL glaubt, dass ein einziges ENDURING-Basissystem bis zu 26.000 MWh Wärmeenergie speichern kann, was dem jährlichen Energieverbrauch von mehr als 400 Haushalten entspricht; dass die Technologie zu Kosten zwischen 2 und 4 USD pro kWh eingeführt werden könnte, was sie zu einer kostengünstigen Lösung für die Speicherung von Wärmeenergie macht; dass das NREL den Quarzsand von Homerun testen wird, um die Zusammensetzung und Eignung für die Energiespeicherung zu bestimmen und andere Anwendungen der Quarzreinigung für Photovoltaik (PV)-Glas, PV-Silizium oder Glassubstrat für Perowskit-PV-Zellen und Siliziumanoden für Li-Ionen-Batterien zu bewerten; dass die Parteien die wirtschaftlichen Vorteile der Verwendung des Quarzsandes von Homerun für die Energiespeicherung analysieren werden, einschließlich der Energiearbitrage aus der Energiespeicherung und der Netzdienstleistung, der Verarbeitung des Quarzsandes durch die Verwendung von kostengünstigem Strom in der Energiespeicherung und der Erzielung potenzieller Einnahmen aus verarbeiteten Materialien nach der Verwendung für die Energiespeicherung (z. B. g., dass die Reinheit des Quarzsandes von Homerun durch fortschrittliche Verarbeitungsmethoden weiter erhöht werden kann; dass das ENDURING-Energiespeichersystem den Rohsand von Homerun effektiv zu einem noch hochwertigeren Produkt "verarbeiten" kann, insbesondere in Kombination mit einer Säureauslaugung, und dass Homerun seinen Rohsand auf einen höheren Reinheitsgrad verarbeiten lassen könnte - um wesentlich höhere Verkaufspreise zu erzielen -, ohne eine eigene Verarbeitungsanlage finanzieren und bauen zu müssen; dass das Projekt diese fortschrittliche Energielösung in der Langzeit-Energiespeicherung unter Verwendung von thermischen Energiespeichern auf Partikelbasis unterstützen und die Markthürden für den Einsatz dieser Technologie in breit angelegten Dekarbonisierungsanwendungen überwinden wird; dass das Projekt dazu beitragen wird, die Kommerzialisierung der Technologie zu verwirklichen, für die es derzeit keine Erstanwendung gibt; dass die Technologieentwicklung den U. dass die Technologieentwicklung die Arbeitsplätze in der US-Industrie und im verarbeitenden Gewerbe verbessern wird; dass, wenn die partikelthermische Energiespeicherung durch diese Zusammenarbeit realisiert wird, US-Arbeitskräfte für die Arbeit an dieser Energielösung geschult werden, um langfristig wirtschaftlich wettbewerbsfähig zu sein; dass die partikelthermische Speicherung die Energiesicherheit und Widerstandsfähigkeit mit ihrer kostengünstigen und lang anhaltenden Fähigkeit verbessert, Stromausfälle oder Wetterereignisse zu überstehen, die lokale Stromnetze zusammenbrechen lassen könnten; dass Homerun daran arbeiten wird, Teil der Lösung zu sein, um die Integration erneuerbarer Energien für eine zukünftige kohlenstofffreie Energieversorgung zu unterstützen. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten zählen, dass die vorgeschlagene Technologie nicht wirtschaftlich ist und dass die Zusammenarbeit erfolglos bleibt; dass Homerun keine adäquaten Abnehmer für das Quarzsandangebot findet; die Ungewissheit der zukünftigen Produktion, ungewisse Investitionsausgaben und andere Kosten; die Finanzierung und der zusätzliche Kapitalbedarf für die Exploration, Erschließung und Erweiterung der Mine könnten nicht zu angemessenen Kosten oder überhaupt nicht verfügbar sein; dass die Mineralisierungsgrade und -mengen auf dem Projekt möglicherweise nicht so hoch sind wie erwartet; dass die bisher gefundenen Proben und historischen Bohrungen möglicherweise nicht auf weiteres Potenzial auf den Grundstücken hinweisen; dass die bei den Probenahmen und Bohrungen entdeckte Mineralisierung unwirtschaftlich ist; dass die anvisierten Schürfstellen nicht erreicht werden können; die rechtzeitige Erteilung weiterer Genehmigungen; gesetzgeberische, politische, soziale oder wirtschaftliche Entwicklungen in den Gerichtsbarkeiten, in denen Homerun oder seine Partner tätig sind, könnten den Fortschritt behindern; es könnte keine Einigung mit Nachbarn, Partnern oder der Regierung über die Entwicklung der Infrastruktur geben; betriebliche oder technische Schwierigkeiten oder Kostensteigerungen in Verbindung mit Explorations-, Abbau- oder Erschließungsaktivitäten; die Fähigkeit, wichtige Mitarbeiter und Betriebe zu finanzieren; die Aktienkurse dieser Unternehmen können aufgrund vieler Faktoren fallen, einschließlich der hier aufgeführten und anderer, die in den Veröffentlichungen der Unternehmen und anderer Bergbauexplorationsunternehmen aufgeführt sind; und die Ressourcenpreise, die verfügbar sind, wenn die Ressource abgebaut wird, reichen möglicherweise nicht aus, um wirtschaftlich abzubauen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Rockstone und der Autor dieses Berichts sind nicht verpflichtet, die in diesem Bericht gemachten Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Bitte lesen Sie den vollständigen Haftungsausschluss im vollständigen Research-Report (hier und hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte bestehen. Der Autor, Stephan Bogner, besitzt eine Aktienposition in Homerun Resources Inc. und besitzt auch Aktien von Zimtu Capital Corp. und wird daher von Volumen- und Kurssteigerungen dieser Aktien profitieren. Der Autor wird von Zimtu Capital Corp. für die Erstellung, Veröffentlichung und Verbreitung dieses Reports bezahlt, während Zimtu Capital Corp. auch eine Aktienposition in Homerun Resources Inc. hält und somit ebenfalls von Volumen- und Kurssteigerungen profitieren wird. Beachten Sie, dass Homerun Resources Inc. die Zimtu Capital Corp. für die Bereitstellung dieses Berichts und anderer Dienstleistungen zur Sensibilisierung der Anleger bezahlt.