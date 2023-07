Andreas Männicke gibt seine Einschätzungen über die neuen Chancen auch in seinem Börsenbrief EAST STOCK TRENDS (www.eaststock.de) und in seinem neuen EastStockTV-Video, Folge 215 unter www.YouTube.com .

Die Wall Street reagierte bisher noch nicht auf die kommenden Bedrohungen. Der S&P-Index erreichte sogar ein neues Jahres-Hoch im Juli. Nun kommt es aber darauf an, ob die FED am 25./26. Juli die Zinsen nochmals erhöht und damit eine weitere Bankenkrise und Rezession in den USA heraufbeschwört. 11 Börsen aus Osteuropa zählen weiter zu den 30 am besten performenden Börse der Welt, allen voran die Warschauer Börse mit einem Plus von 26 Prozent beim polnischen PTX-Index, weit besser als der DAX mit plus 15 Prozent seit Jahresbeginn. Neue Chancen tun sich aber auch in Kasachstan oder sogar in Russland auf, wenn man die lukrativen Angebote der Broker Zerich Securities Ltd. ( https://trade.mind-money.eu ) und von Freedom Finance bzw. Freedom Broker ( https://freedom24.com/invite_from/2952896 ) wahrnimmt.

Der Ukraine-Krieg führte auch zu einer neuen Weltordnung, nämlich „BRICS“ & Co, also Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika und die Partnerländer gegen die G7 und man darf gespannt sein, wer hier am Ende die Nase vorn hat. Am 22. bis 25. August findet das Treffen der „BRICS“-Summit in Johannesburg statt. Dort soll - so das Gerücht - eine neue teilgoldgedeckte BRICS-Währung auf Kryptobasis ins Leben gerufen werden. Möglicherweise werden dort dann auch neue Friedensvorschläge für den Ukraine-Krieg geschmiedet, der jetzt durch den Einsatz von Streubomben weiter eskalieren kann. Die neue „BRICS“-Währung soll langfristig dem US-Dollar Konkurrenz machen. 40 Partnerländer wollen sich der BRICS-Währung anschließen. Die US-Verschuldung nimmt durch die steigende Zinslast jetzt immer mehr zu.

