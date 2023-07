Wenden Sie sich bei weiteren Fragen gerne an Mingers. Rechtsanwälte! Wir beraten Sie gerne. Erreichen können Sie uns unter der Telefonnummer 02461/ 8081, dem Kontaktformular auf unserer Website oder schreiben Sie uns eine E-Mail . Weitere Rechtswege finden Sie in unserem Blog oder YouTube-Channel .

Sie sind rechtsschutzversichert? In diesem Fall müssen Sie darüber hinaus nicht tätig werden. Wir übernehmen für Sie die gesamte Korrespondenz mit Ihrer Versicherung.

Was ist mit der Umweltprämie?

Die Widerrufsfrist beginnt im Zeitpunkt der Fahrzeugübergabe. Sollten Sie sich noch in diesem Zeitraum befinden, haben Sie sehr gute Chancen auf einen erfolgreichen Widerruf!

Aufgrund des formellen Fehlers in den Widerrufsbelehrungen fängt die Widerrufsfrist von zwei Wochen nicht an zu laufen. Dadurch verlängert sich die gesetzliche Widerrufsfrist um ein Jahr. Das Widerrufsrecht erlischt somit nach einem Jahr und 14 Tagen.

Die Widerrufsbelehrungen in den Kaufverträgen des Autoherstellers Tesla enthalten bereits seit längerer Zeit einen Fehler. Aufgrund dessen verlängert sich die gesetzliche Widerrufsfrist. Dabei wird gleichzeitig die Möglichkeit für Tesla, von Ihnen Wertersatz zu verlangen, etwa für gefahrene Kilometer, deutlich eingeschränkt.

Aufgrund eines Fehlers in den Widerrufsbelehrungen können jetzt Tesla-Fahrer den Kaufvertrag widerrufen. Bis wann Sie Ihren Anspruch auf Erstattung des gesamten Kaufpreises noch geltend machen können, erfahren Sie hier!

