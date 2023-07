Warren Buffett meint, das beste Geschäft sei eine Lizenzgebühr auf das Wachstum anderer. Einfach (und) clever...

fahren ein solches Businessmodel, da sie Provisionen auf das Kapital und die erzielten Gewinne ihrer Anleger bzw. Investoren erhalten. Apollo Global Management KKR & Co sind Experten darin und je größer ihre Assets under Management (AuM) werden, desto besser skalierbar wird ihr Geschäft.

Lizenzgebühren erhält auch, wemgehören, zum Beispiel an Filmen oder Songs. Während der Corona-Phase, als kaum Konzerte stattfanden, haben viele Künstler ihre Songbibliothek zu Geld gemacht und die Rechte verkauft. Blackstone hat zu diesem Zweck in 2021 mit Hipgnosis Song Management Ltd. ein Joint Venture ins Leben gerufen, das zunächst mit 1 Mrd. USD startete, um Musikrechte zu erwerben und Musikbibliotheken zu verwalten. Hipgnosis Song Management wurde von Merck Mercuriadis gegründet und Hipgnosis Song Fund Ltd, der größte in Großbritannien börsennotierte Investor in Musikkataloge und Tantiemen mit einem Bruttovermögen von ca. 2,2 Mrd. USD, wird von HSM beraten. Bekannte Künstler, die ihre Songrechte verkauft haben, sind Justin Bieber, Bob Dylan, Shakira, Bruce Springsteen, Red Hot Chili Peppers.