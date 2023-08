Mensch und Maschine: Weiter auf Wachstums- und Rekordkurs

Nach Darstellung von SMC-Research sei der Q2-Umsatz der Mensch und Maschine Software SE bedingt durch das Ende der Sonderkonjunktur in einem Teilbereich nur gering gewachsen, während sich der starke Ergebnisanstieg fortgesetzt habe. SMC-Analyst Adam Jakubowski sieht die Zahlen insgesamt etwas besser als erwartet und hat seine Schätzungen angehoben.

Bedingt durch das Ende der Sonderkonjunktur im Geschäft mit der Verlängerung von dreijährigen Autodesk-Verträgen sei der Umsatz des zweiten Quartals im Vorjahresvergleich kaum gewachsen, so SMC-Research. Ertragsseitig habe MuM den Wachstums- und Rekordkurs aber weiter fortsetzen können, so dass laut den Analysten nach sechs Monaten ein EBIT-Anstieg um 16 Prozent auf 26,3 Mio. Euro und ein Nettoüberschuss von 16,1 Mio. Euro (+14,3 Prozent) in den Büchern stehen.