Ein anderer schreibt: "Definitiv eine miese Aktie, aber wie man so schön sagt: Ein Trend, der sich bewegt, bleibt in Bewegung."

Trotz drohender Insolvenz von Tupperware steigt die Aktie in zwölf Tagen um +800 Prozent. Wie bei Gamestop koordinieren Anleger ihre Käufe in Foren und treiben den Kurs so in die Höhe. Achtung Meme-Aktien-Hype!

Zocker am Werk 800 Prozent in 12 Tagen! Was steckt hinter dem Meme-Aktien-Hype von Tupperware?

