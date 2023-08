Warren Buffett reagiert auf das US-Downgrade durch Fitch

Lässig wie eh und je reagiert Berkshire Hathaway-Chef Warren Buffett auf das Downgrade der USA durch die Ratingagentur Fitch. "Berkshire hat letzten Montag für zehn Milliarden Dollar US-Staatsanleihen gekauft. Wir haben an diesem Montag für zehn Milliarden US-Dollar Staatsanleihen gekauft. Und die einzige Frage für den nächsten Montag ist, ob wir zehn Milliarden Dollar in 3-Monats- oder 6-Monats-T-Bills stecken werden", sagte Buffett gegenüber CNBC. Und weiter: "Es gibt einige Dinge, über die man sich keine Sorgen machen sollte. Dies ist eines davon."

Buffett merkte an, dass die Bedenken zwar berechtigt seien und dass er nicht mit allem einverstanden sei, was die US-Regierung tut. Das reiche jedoch nicht aus, um seine Meinung über US-Staatsanleihen und den US-Dollar zu ändern. "Der US-Dollar ist die Reservewährung der Welt, und jeder weiß das", so das Orakel von Omaha.