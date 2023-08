NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Arbeitsmarktbericht für Juli hat an der Wall Street und den Nasdaq-Börsen am Freitag für leichten Optimismus gesorgt. Einige Investoren interpretieren die durchwachsenen Arbeitsmarktdaten dahingehend, dass ein Ende des Zinserhöhungszyklus erreicht sein sollte. Allerdings gib es auch skeptischere Stimmen. Die Quartalsberichte von Apple und Amazon lieferten keine klaren Impulse.

Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,35 Prozent auf 35 339,54 Punkte, womit im Wochenverlauf aktuell ein moderater Verlust zu Buche steht. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,31 Prozent auf 4515,67 Zähler. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 stieg um 0,25 Prozent auf 15 391,61 Punkte. Sein Wochenverlust beträgt damit aktuell etwas mehr als zwei Prozent.