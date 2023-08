Newron Pharmaceuticals veröffentlicht Halbjahresergebnisse 2023: Erfolgreiche Studie zu Evenamide bei Schizophrenie

Newron Pharmaceuticals, ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems konzentriert, hat seine Halbjahresergebnisse für das erste Halbjahr 2023 veröffentlicht. Das Unternehmen informierte auch über seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten.Ein Höhepunkt des ersten Halbjahres war die Veröffentlichung von Ergebnissen der Studie 014/015, der ersten internationalen Studie mit Evenamide als Zusatztherapie für Patienten mit behandlungsresistenter Schizophrenie. Die Ergebnisse zeigten die Wirksamkeit von Evenamide auf verschiedenen klinischen Skalen der Psychopathologie und legten eine potenzielle neue Herangehensweise bei der Behandlung von TRS-Patienten nahe. Die Daten wurden auf internationalen Psychiatrie-Kongressen vorgestellt und in der Fachzeitschrift International Journal of Neuropsychopharmacology veröffentlicht.Das Unternehmen bereitet nun den Start der Studie 003 vor, einer potenziell zulassungsrelevanten, multinationalen, randomisierten, doppelblinden, zwölfwöchigen, placebo-kontrollierten Studie, um die Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit von Evenamide als Zusatztherapie bei Patienten mit TRS zu untersuchen. Evenamide wird auch zur Behandlung von Patienten mit chronischer Schizophrenie untersucht, die auf ihre aktuelle Therapie mit einem Antipsychotikum der zweiten Generation unzureichend ansprechen.Im Bereich Corporate gab es zwei Beförderungen im Senior Management Team von Newron. Gillian Dines wurde als Nicht-exekutives Mitglied in den Verwaltungsrat gewählt.Die Finanzkennzahlen für das erste Halbjahr 2023 zeigen einen Gewinnrückgang im Vergleich zum Vorjahr. Die liquiden Mittel von Newron sowie die Lizenzeinnahmen und die italienischen Steuergutschriften für Forschung und Entwicklung werden die geplanten Entwicklungsprogramme und den Betrieb des Unternehmens bis weit ins Jahr 2024 finanzieren.Newron erwartet weitere entscheidende Ergebnisse und klinische Belege aus seinem Entwicklungsprogramm für Evenamide in der zweiten Jahreshälfte 2023 und Anfang 2024. Das Unternehmen plant auch die Veröffentlichung der Ergebnisse der Studie 008A bei Patienten mit chronischer Schizophrenie, die nicht ausreichend auf ihre aktuelle antipsychotische Behandlung ansprechen.Newron entwickelt auch das Produkt Xadago/Safinamide zur Behandlung der Parkinson-Krankheit in Partnerschaft mit Zambon und Supernus. Das Unternehmen hat mehrere Einreichungen von Generikaherstellern angefochten, die auf die Genehmigung der kommerziellen Herstellung, Verwendung und Vertrieb eines Safinamide-Mesylat-Arzneimittels vor Ablauf bestimmter US-Patente abzielen.Der detaillierte Halbjahresbericht 2023 von Newron steht zum Download auf der Website des Unternehmens zur Verfügung.

Die Newron Pharmaceuticals Aktie wird aktuell mit einem Plus von +6,86 % und einem Kurs von 5,45EUR gehandelt.