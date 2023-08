Salzgitter AG: Bosch-Managerin Birgit Potrafki wird neue Finanzchefin - Nahtloser Übergang gesichert!

Der Stahlkonzern Salzgitter hat eine Nachfolgerin für seinen Finanzvorstand Burkhard Becker gefunden. Der Aufsichtsrat bestellte Birgit Potrafki, Managerin bei Bosch, zum 1. Februar 2024 in den Vorstand. Sie wird die Rolle als Finanzchefin am 1. April übernehmen. Der nahtlose Übergang wird durch die parallele Dienstzeit gesichert. Potrafki war langjährig im Bosch-Konzern tätig und hatte verschiedene Führungsaufgaben inne. Sie ist studierte Wirtschaftswissenschaftlerin und hat 1997 ihren Abschluss als Diplom-Ökonomin an der Leibniz Universität Hannover erlangt. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Heinz-Gerhard Wente, äußerte sich positiv zur Neubesetzung und betonte, dass Potrafki einen maßgeblichen Beitrag zur erfolgreichen Ausrichtung des Salzgitter-Konzerns auf die Zukunft leisten werde. Er dankte auch Burkhard Becker für seine Verdienste als Finanzvorstand und hob hervor, dass er sein Wissen und seine Erfahrungen weiterhin in die Transformation des Unternehmens einbringen werde.Die Salzgitter Aktiengesellschaft bestätigte die Personalie in einer Mitteilung. Der Aufsichtsrat habe in seiner Sitzung am 16. Juni 2023 beschlossen, Birgit Potrafki zur neuen Vorständin zu bestellen. Sie werde ab dem 1. Februar 2024 Mitglied des Vorstands sein und am 1. April 2024 die Rolle des CFO übernehmen. Potrafki folgt damit auf Burkhard Becker, der das Unternehmen zum 31. März 2024 verlassen und in den Ruhestand treten wird. Die Salzgitter AG betonte, dass der nahtlose Übergang durch die parallele Dienstzeit gesichert werde.Birgit Potrafki war langjährig im Bosch-Konzern tätig und hatte dort verschiedene Führungsaufgaben inne. Unter anderem war sie weltweit verantwortlich für das Scheibenwischergeschäft und Mitglied im Bereichsvorstand der Division Electrical Drives. Seit 2021 ist sie Executive Vice President Finance and Administration bei der Robert Bosch GmbH, Division Cross Domain Computing Solutions, und Mitglied im Bereichsvorstand. Potrafki ist studierte Wirtschaftswissenschaftlerin und hat 1997 ihren Abschluss als Diplom-Ökonomin an der Leibniz Universität Hannover erlangt.Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Heinz-Gerhard Wente, äußerte sich positiv zur Neubesetzung und betonte, dass Potrafki eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit sei. Er hob hervor, dass sie in einer Zeit zum Salzgitter-Konzern komme, die von der neuen Ausrichtung auf Circular Economy und der Transformation der Industrie hin zu CO2-armen Produktionsprozessen geprägt sei. Wente zeigte sich überzeugt, dass Potrafki einen maßgeblichen Beitrag leisten werde, um den Salzgitter-Konzern erfolgreich für die Zukunft auszurichten. Er dankte auch Burkhard Becker für seine Verdienste als Finanzvorstand und betonte, dass er sein Wissen und seine Erfahrungen weiterhin in die Transformation des Unternehmens einbringen werde.Kontakt:Markus HeidlerLeiter Investor RelationsSalzgitter AGEisenhüttenstraße 9938239 SalzgitterTelefon +49 5341 21-6105Telefax +49 5341 21-2570EMail: ir@salzgitter-ag.de

