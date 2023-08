CENIT AG übertrifft Erwartungen: Umsatz steigt um 18,3% im ersten Halbjahr 2023 und weitere Akquisition im SAP-Bereich angekündigt

Die CENIT AG hat im ersten Halbjahr 2023 solide Zahlen vorgelegt und ihre Prognose für das Gesamtjahr am oberen Ende konkretisiert. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal um 14,4% gegenüber dem Vorjahr und im ersten Halbjahr um 18,3%. Dabei trugen sowohl organische als auch anorganische Effekte zu diesem Wachstum bei. Insbesondere das PLM-Segment verzeichnete eine starke organische Entwicklung. Für das zweite Halbjahr ist das Unternehmen zuversichtlich, da der Auftragsbestand um 18,4% gestiegen ist.Auch das Ergebnis verbesserte sich deutlich. Im zweiten Quartal konnte ein EBIT von 2,6 Mio. Euro erzielt werden, was einer Steigerung von 73,5% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Allerdings war dieser Anstieg teilweise auf einen positiven Einmaleffekt aus dem Verkauf der japanischen Tochtergesellschaft zurückzuführen. Für das zweite Halbjahr wird ein deutlich höheres Ergebnisniveau erwartet, da Effizienzmaßnahmen ergriffen wurden und das vierte Quartal traditionell stark ist.Darüber hinaus hat CENIT eine weitere Akquisition im SAP-Bereich angekündigt. Das Unternehmen hat 60% an einem SAP-Dienstleister in Wien übernommen, der einen Jahresumsatz von rund 4,0 Mio. Euro erzielt. Diese Übernahme stärkt die SAP PLM- und Analytics-Kompetenzen von CENIT.Aufgrund der soliden Zahlen und der weiteren Akquisition bestätigt die Montega AG ihre Kaufempfehlung für die CENIT-Aktie und erhöht das Kursziel auf 20,00 Euro. Das Researchhaus sieht das Unternehmen auf Kurs, die Prognose für das Gesamtjahr zu erreichen.Die CENIT AG ist ein IT-, Software- und Beratungshaus, das sich auf die Optimierung von Geschäftsprozessen spezialisiert hat. Das Unternehmen verfügt über umfangreiche SAP-Expertise und bedient verschiedene Branchen wie Energieversorgung, Logistik, Industrie, Handel und öffentlicher Sektor. Mit den jüngsten Akquisitionen und dem soliden Wachstumskurs positioniert sich CENIT als SAP-Komplettanbieter und Experte für digitale Wertschöpfungsprozesse.

