Gegessen und getrunken wird immer: JPMorgan verrät fünf Aktienfavoriten!

"Wenn wir untersuchen, welche Sektoren nach der letzten Zinserhöhung der Fed in der Regel führend sind, befinden sich Basiskonsumgüter und das Gesundheitswesen in der Pole-Position", so die Analysten in einer Kundenmitteilung. Zuletzt nahm die Fed am 26. Juni die elfte Zinserhöhung in Folge vor.

Die US-Investmentbank selbst gewichtet den Sektor Basiskonsumgüter über. Dieser sei "einer der besten Performer im Umfeld der letzten Zinserhöhung der Fed, niedrigere Anleiherenditen und eine bessere relative Gewinn-je-Aktie-Dynamik sollten ihn weiter unterstützen", so die Analysten der Bank.