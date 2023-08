AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA erwartet starkes Konzern-EBITDA von 224,7 Mio. EUR für H1 2023

Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA erwartet für das erste Halbjahr 2023 ein Konzern-EBITDA von 224,7 Mio. EUR. Dies geht aus vorläufigen und noch ungeprüften Zahlen hervor. Die Steigerung des Konzern-EBITDA beruht hauptsächlich auf nicht-operativen Einmaleffekten, wie einer geringeren Entkonsolidierung von veräußerten Unternehmen und einer angepassten Bewertung von Vermögenswerten. Für das gesamte Geschäftsjahr 2023 wird aufgrund ähnlicher nicht-operativer Einmaleffekte ein weiterer positiver Einfluss auf das Konzern-EBITDA erwartet.Zusätzlich plant die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA den Rückkauf von bis zu 6.600.000 Stückaktien im Wert von bis zu 80 Mio. EUR. Nach dem Erwerb sollen die Aktien im vereinfachten Verfahren ohne Kapitalherabsetzung eingezogen werden. Der Aktienrückkauf kann entweder außerhalb der Börse oder über die Börse erfolgen. Die Hauptversammlung der Gesellschaft wird über diesen Vorschlag am 20. September 2023 entscheiden.Die AURELIUS Management SE, die persönlich haftende Gesellschafterin der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA, der Gesellschafterausschuss und der Aufsichtsrat haben diesen Vorschlag beschlossen. Der Aktienrückkauf und die Einziehung sollen bis zum 20. Dezember 2024 durchgeführt werden und werden aus den frei verfügbaren Rücklagen und dem Bilanzgewinn finanziert.Wichtige Hinweise: Diese Mitteilung stellt weder eine Finanzanalyse noch eine Beratung oder Empfehlung für den Kauf von Wertpapieren dar. Sie darf nicht in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Japan oder anderen Ländern veröffentlicht, verteilt oder übertragen werden, in denen dies rechtswidrig sein könnte. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung basieren auf den derzeitigen Ansichten, Erwartungen, Annahmen und Informationen der Unternehmensleitung und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten. Die Gesellschaft übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Mitteilung enthaltenen Meinungen oder Annahmen und ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.Kontaktinformationen: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA, Lars Dannenberg, Investor Relations & Corporate Communications, Telefon: +49 (89) 544799 - 0, Fax: +49 (89) 544799 - 55, Email: investor@aureliusinvest.de.

