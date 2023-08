SMT Scharf AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für H1 2023: Umsatzrückgang und Prognoseanpassung

Die SMT Scharf AG, ein weltweit führender Anbieter für Transportlösungen und Logistiksysteme im Untertagebergbau, hat ihre vorläufigen Zahlen für das erste Halbjahr 2023 veröffentlicht. Demnach erzielte das Unternehmen einen Konzernumsatz von 31,7 Mio. EUR, verglichen mit 37,5 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Ein Grund für den Umsatzrückgang ist, dass fertige Produkte bei Tochtergesellschaften noch nicht zum Endkunden ausgeliefert wurden und daher noch nicht als Umsatz verbucht werden konnten. Das operative Ergebnis (EBIT) belief sich auf -1,8 Mio. EUR, im Vergleich zu 7,0 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Neben dem Umsatzrückgang belasteten vor allem Währungsverluste das Ergebnis.Aufgrund dieser vorläufigen Ergebnisse passt die SMT Scharf AG ihre Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2023 nach unten an. Der Vorstand erwartet nun einen Konzernumsatz von 73 Mio. EUR und ein negatives EBIT von -3,3 Mio. EUR. Trotzdem sieht der Vorstand für die zweite Jahreshälfte ein Aufholpotenzial, sodass die Geschäftsergebnisse auf Gesamtjahressicht besser ausfallen könnten als derzeit erwartet. Ursprünglich hatte das Unternehmen für das Jahr 2023 einen Konzernumsatz von 83 Mio. EUR und ein EBIT von 1,2 Mio. EUR prognostiziert.Hans Joachim Theiß, Vorstandsvorsitzender der SMT Scharf AG, erklärte, dass das Unternehmen im ersten Halbjahr 2023 weiterhin mit herausfordernden Marktbedingungen im Untertagebergbau konfrontiert war. Die Nachfrage nach moderner Bergbautechnik war insgesamt gedämpft, insbesondere im Neuanlagengeschäft. Allerdings konnte das After-Sales-Geschäft in den ersten sechs Monaten des Jahres deutlich zulegen. Besonders erfreulich sei die Entwicklung in Polen, wo die Nachfrage nach Bergbaumaschinen aufgrund des politischen Engagements im Kohlebergbau gestiegen sei. Für die zweite Jahreshälfte sieht das Unternehmen noch Aufholpotenzial, sodass die Geschäftsergebnisse auf Gesamtjahressicht besser ausfallen könnten als derzeit erwartet.Darüber hinaus gab die SMT Scharf AG bekannt, dass Hans Joachim Theiß seinen Vertrag als CEO und CFO des Unternehmens nicht verlängern wird und nach mehr als acht Jahren bei SMT Scharf eine neue berufliche Herausforderung anstrebt. Auch COO Wolfgang Embert wird seinen Vertrag aus Altersgründen nicht verlängern. Der Aufsichtsrat plant, in Kürze einen Nachfolger für den Vorstandsvorsitz zu berufen.

