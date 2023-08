Goldman Sachs: Zeichen bei diesen vier Öl-Aktien stehen auf Wachstum

Deutlich besser performt als der breite Energiesektor haben in den vergangenen drei Monaten Dienstleistungsaktien. Der Kurs des VanEck Oil Services ETFs stieg in diesem Zeitraum gar um 33 Prozent – dreimal so viel wie der Energy Select ETF, so FactSet-Daten.

Dieser Trend könnte sich weiter fortsetzen bei Ölservice-Aktien. Besonders Unternehmen, die weniger abhängig vom Rohstoffmarkt sind und mit eigenen Maßnahmen ihr Margenwachstum ankurbeln können, seien "wahrscheinlich am besten" für Investoren.