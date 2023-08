Nagarro senkt erneut Umsatzprognose für 2023 - Anleger verärgert, Aktie unter Druck!

Der IT-Dienstleister Nagarro hat erneut seine Umsatzprognose gesenkt. Das Unternehmen rechnet für das Jahr 2023 nur noch mit einem Erlös in der Größenordnung von 915 Millionen Euro. Als Gründe für die Korrektur werden ungünstige Währungsentwicklungen und Zurückhaltung in einigen Projekten genannt. Bereits Mitte Mai hatte Nagarro seine Umsatzerwartung von über einer Milliarde auf 940 Millionen Euro gesenkt.Auch bei der Bruttomarge hat das Unternehmen seine Prognose nach unten korrigiert. Statt der zuvor erwarteten 28 Prozent peilt Nagarro nun eine Marge von 26 Prozent an. Die Ebitda-Marge soll statt 15 Prozent nun bei 13 Prozent liegen. Alle neuen Prognosen beruhen auf aktuellen Wechselkursen und berücksichtigen keine künftigen Übernahmen.Die Anleger reagierten verärgert auf die erneute Senkung der Umsatzprognose. Die Nagarro-Aktie geriet nach der Veröffentlichung unter Druck und verlor im Vergleich zum Handelsschluss auf Xetra mehr als zwei Prozent.Die Entscheidung zur Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2023 wurde nach einer Analyse der Entwicklungen von Januar bis Juli getroffen. Aufgrund ungünstiger Währungsentwicklungen und Zurückhaltung in einigen Projekten erwartet das Unternehmen nun einen Gesamtumsatz in der Größenordnung von 915 Millionen Euro. Die neue Schätzung für die Bruttomarge liegt bei 26 Prozent, während die bereinigte Ebitda-Marge bei 13 Prozent liegt.Nagarro weist darauf hin, dass es sich bei den genannten Kennzahlen um alternative Leistungskennzahlen handelt, die nicht in Übereinstimmung mit internationalen Rechnungslegungsstandards definiert sind. Das Unternehmen verwendet diese Kennzahlen, um eine bessere Vergleichbarkeit im Zeitverlauf und innerhalb der Branche zu ermöglichen.Die Aktie von Nagarro ist im SDAX und TecDAX gelistet. Das Unternehmen hat seinen Sitz in München und ist im regulierten Markt in Frankfurt (Prime Standard) sowie im Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart und an der Tradegate Exchange gelistet.Die Kontaktinformationen für Investor Relations sind wie folgt: Nagarro SE, Investor Relations, Baierbrunner Str. 15, 81379 München, Tel.: +49 (0)89/785000282, E-Mail: ir@nagarro.com, Web: www.nagarro.com.

Die Nagarro Aktie wird aktuell mit einem Minus von -9,23 % und einem Kurs von 76,75EUR gehandelt.