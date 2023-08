TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG veröffentlicht Halbjahreszahlen 2023: Rückgang des Transaktionsvolumens und negative Auswirkungen auf Ergebnisse

Die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG hat ihre Halbjahreszahlen für 2023 veröffentlicht. Das schwierige Marktumfeld im Immobilieninvestmentmarkt hat sich negativ auf die Ergebnisse ausgewirkt. Aufgrund steigender Zinsen und des schwierigen gesamtpolitischen Umfelds waren Investoren zurückhaltend, was zu einem massiven Rückgang des Transaktionsvolumens führte. Die Montano Real Estate GmbH konnte trotzdem wichtige Transaktionserfolge verbuchen und sich solide entwickeln. Die TTL Real Estate GmbH, insbesondere die DIC Asset AG, hat ihre Assets under Management auf hohem Niveau gehalten und ihre Vermietungsleistung gesteigert. Das Ergebnis der DIC Asset wurde jedoch durch die Zurückhaltung am Transaktionsmarkt beeinflusst. Das Konzernergebnis der TTL lag bei -16,6 Mio. Euro. Die Umsatzerlöse aus Managementleistungen für Beteiligungsunternehmen betrugen rund 0,7 Mio. Euro. Die Zinsaufwendungen konnten gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden. Das Konzernergebnis vor Steuern lag bei -2,5 Mio. Euro. Das Eigenkapital der TTL ging um 19,8 Prozent zurück. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 wurde aufgrund des anhaltenden Rückgangs der Transaktionen im Immobilieninvestmentmarkt angepasst. TTL erwartet keine wesentliche Verbesserung und rechnet mit einem Ergebnis vor Steuern von -3,3 bis -3,9 Mio. Euro. Die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG ist eine auf den deutschen Gewerbeimmobilienmarkt spezialisierte Beteiligungsgesellschaft.

Die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,650EUR gehandelt.