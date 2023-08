flatexDEGRIO stellv. CEO & COO Muhamad Chahrour im Interview

Spontan haben wir ein Interview geführt, dessen wichtigste Aussagen ich Ihnen heute vorlege. Am Ende des Kapitels finden Sie einen Link zum Transkript des vollständigen Interviews.

Da ich, wie die Heibel-Ticker Mitglieder wissen, einen guten Kontakt zum Unternehmen und zu Herrn Chahrour habe, nahmen wir uns die Zeit und ließen die vergangenen Jahre von flatexDEGIRO Revue passieren, plauderten über die Herausforderungen seiner Tätigkeit und über die aktuelle Positionierung seines Unternehmens. Natürlich interessierte mich auch, wie es mit ihm weitergehen wird, immerhin ist er mit seinen 37 Jahren trotz seiner beeindruckenden Leistungen erst am Anfang seiner Karriere.



Wenn die Aktie so stark einbricht (vorübergehend -11%), dann hat es den Anschein, als sei die Entscheidung überraschend. Chahrour dazu:



"Normalerweise wacht man morgens nicht auf einmal auf und denkt, ich will jetzt was Neues machen, sondern es ist schon ein Stück weit ein Prozess... Im letzten Jahr mussten wir familiäre Schicksalsschläge verkraften, wir haben beide Väter verloren. Und natürlich kommen dann auch professionelle Fragestellungen dazu. Inwiefern passt eigentlich noch die Strategie des Unternehmens zur persönlichen Strategie und zur Entwicklung, die man für sich selbst eventuell glaubt, die Richtige zu sein?"



"Die Aktienkursreaktion, ich muss ehrlicherweise sagen, das ist immer ein bisschen bittersweet [süßsauer]. Ich weiß nicht, warum der Markt schlussendlich so reagiert hat... Es tätschelt natürlich das Ego, wenn der Markt enttäuscht reagiert, weil es ein Vertrauensbeweis in meine Arbeit und meine Person darstellt... Auf der anderen Seite leidet das eigene Depot und meine eigene flatexDEGIRO Position. Ich bin mir aber sicher, dass meine Kollegen die richtigen Schritte gehen werden und der Aktienkurs sich wieder erholen wird."



Zum Zeitpunkt des Eintritts von Muhamad Chahrour stand die Aktie bei Split bereinigt 3,60 EUR, heute bei 9 EUR, das sind +150%. Der Umsatz hat sich von 75 Mio. EUR im Jahr 2015 auf heute über 400 Mio. EUR mehr als verfünffacht. Der Gewinn (EBITDA) von 20 Mio. EUR auf 150 Mio. EUR hat sich mehr als versiebenfacht. Und die Kundenzahl von 200.000 auf jetzt 2,6 Mio. ist um das 13-fache angestiegen. Sie konnten In Ihrer Zeit also hohe Wachstumsraten genießen, haben diese sicherlich teilweise auch selbst angetrieben.