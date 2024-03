Tesla-Skeptiker gibt es schon so lange, wie es Tesla gibt. Ich gehe der Behauptung einiger Leerverkäufer nach, Elon Musk habe seine Twitter-Übernahme durch Tesla-Aktien gesichert und könne durch einen fallenden Tesla-Kurs ins Chaos gestürzt werden. Die Spekulation geht sogar soweit, dass ein Zusammenhang mit dem Anschlag auf den Strommast in Grünheide behauptet wird. Ich zeige auf, was sein kann, und was nicht.