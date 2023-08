Sind China-Aktien jetzt das Schnäppchen des Jahres?

Währenddessen verbuchte der S&P 500 seit Jahresbeginn mehr als 14 Prozent Plus. Damit entstehe eine Bewertungslücke zwischen den beiden Märkten, die so groß sei, wie seit den frühen 2000er Jahren nicht mehr, betonen Analysten der Privatbank Berenberg.

Die chinesische Wirtschaft kränkelt: Der Immobiliensektor ist übermäßig verschuldet, Importe und Exporte sind rückläufig, die Binnennachfrage ist schwach und die ohnehin schon hohe Jugendarbeitslosigkeit steigt weiter. Der chinesische Leitindex Shanghai Composite hat seit Jahresbeginn um 0,76 Prozent nachgelassen, der Golden Dragon Index – in den USA gelistete chinesische Aktien – steht sogar knapp 5,25 Prozent im Minus.

Diesen Missstand will die China Securities Regulatory Commission (CSRC) nun angehen. Vergangenen Freitag kündigte die Behörde ein Maßnahmenpaket an, das den Aktienmarkt wieder ankurbeln soll. Geplant sind unter anderem Senkungen von Handelskosten, Unterstützung für Aktienrückkäufe, Förderungen langfristiger Investitionen und die Verbesserung der Attraktivität börsennotierter Unternehmen. Ohne ein relativ stabiles Marktumfeld gäbe es keine Grundlage für eine Wiederbelebung des Marktes und eine Verbesserung der Stimmung, zitiert die Nachrichtenagentur Reuters die chinesische Regulierungsbehörde.

Berenberg sieht gute Chancen für Anleger

Politische Unterstützung werten die Experten aus dem Hause Berenberg positiv und wittern Chancen insbesondere für Value- und Anleihe-Investoren. "In Anbetracht des großen Abschlags, mit dem chinesische Aktien im Vergleich zur Vergangenheit gehandelt werden, könnte es Potenzial für eine Wertsteigerung geben, wenn sich politische Unterstützung abzeichnet, auch wenn das geopolitische Umfeld weiterhin für die Anleger schwierig bleibt", schreiben sie in einem aktuellen Bericht.

Auch der Abstand der Gewinnrendite zu den Renditen lokaler zehnjähriger Anleihen erscheine ebenfalls attraktiv und könne für globale Anleger interessant sein. Doch sie warnen auch zur Vorsicht: Die strukturellen Probleme der chinesischen Wirtschaft dürften nicht so schnell verschwinden. "Kurzfristig könnten die Behörden jedoch auf die Geld- und Steuerpolitik zurückgreifen, um die Risse zu überdecken", so die Analysten.

Autorin: ner für die wallstreetONLINE Zentralredaktion