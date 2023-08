BVB, Juve, Ajax & Co.: Warum Fußball-Aktien kein Spiel für schwache Nerven sind!

Am Wochenende hat hierzulande die neue Saison der ersten Fußball-Bundesliga begonnen. Auch in anderen europäischen Ländern ist der Kampf um die Tabellenspitze im August angelaufen. Damit beginnt auch das Spiel an der Börse wieder. Erfahrungsgemäß hängen die Aktienkurse börsennotierter Fußballvereine mit ihrer Performance auf dem Feld zusammen.

So war es auch bei einem der insgesamt zwei deutschen Fußballvereine, die über die Börse handelbar sind: Borussia Dortmund. Als die Mannschaft Ende Mai im Finale um die Deutsche Meisterschaft stand, kletterte die Aktie innerhalb einer Woche um 32 Prozent nach oben (5,93 Euro). Nach der Niederlage gegen Bayern München fiel sie genauso schnell wieder auf 4,025 Euro. Mittlerweile hat sich der Titel wieder etwas erholt und notiert derzeit bei 4,34 Euro. Dennoch ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (2024e) mit 124 enorm hoch bewertet.