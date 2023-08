UNITH erhält Auftrag für KI-basierte digitale Menschen in 14 Ländern

21. August 2023 / IRW-Press / – Unith Ltd (ASX: UNT | FWB: CM3) („UNITH“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekanntgeben zu können, dass es eine öffentliche Ausschreibung der Alliance for Public Health für die Bereitstellung einer Lösung für künstliche Intelligenz gewonnen hat, bei der UNITHs digitale Menschen in 14 Ländern eingesetzt werden sollen.

Wichtigste Punkte

- Vertrag für die Entwicklung und das Abonnement von Software, der von der führenden internationalen Stiftung Alliance for Public Health vergeben wurde, um in 14 Ländern digitale Sozialarbeiter einzuführen

- Die digitalen Sozialarbeiter werden bis Juni 2024 über die KI-Plattform von UNITH bereitgestellt und in bestehende Sozialdienste integriert, um das öffentliche Gesundheitssystem zu entlasten.

- Die digitalen Menschen von UNITH werden eine Mischung aus firmeneigener Technologie und dem Sprachmodell GPT nutzen, um Gesundheitsberatung aus medizinisch anerkannten Quellen anzubieten.

Digitale Sozialarbeiter sollen in ganz Osteuropa wichtige HIV- und Gesundheitsberatung anbieten

UNITH hat von der führenden internationalen Stiftung Alliance for Public Health (APH) den Auftrag erhalten, digitale Sozialarbeiter zu entwickeln, um den Zugang zu öffentlicher Gesundheitsberatung in Osteuropa zu verbessern. Die KI-gesteuerten digitalen Sozialarbeiter werden über UNITHs KI-Plattform bereitgestellt, um als Online-Ansprechpartner für eingehende Gesundheitsanfragen zu dienen. Die digitalen Sozialarbeiter stehen rund um die Uhr mit Informationen aus medizinisch anerkannten Quellen, die mit Hilfe von GPT-Technologie interpretiert und in bestehende soziale Dienste integriert werden, zur Verfügung und beantworten Anfragen in Echtzeit mit den relevantesten Informationen.

Die digitalen Gehilfen werden menschliche Sozialarbeiter entlasten und ihnen die Möglichkeit geben, sich auf individuelle Aufgaben zu konzentrieren. UNITHs digitale Menschen werden Interaktionen an reale Personen weiterleiten können, wenn Anfragen als dringlich oder risikoreicher erkannt werden.

Da die UNITH-Plattform nur eine geringe Bandbreite benötigt, sollen die digitalen Sozialarbeiter auch an entlegenen Orten mit begrenzten Internetgeschwindigkeiten und über ältere Geräte zugänglich sein und den Zugang zu öffentlichen Gesundheitsinformationen erleichtern.