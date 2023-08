KI-Fieber geht weiter: Der größte Börsengang des Jahres steht an

Die Technologie des Chipdesigners steckt in den Smartphones von Apple und Samsung, und auch Amazon, Alphabet, Qualcomm und AMD gehören zur namhaften Kundschaft von Arm."Wir gehen davon aus, dass rund 70 Prozent der Weltbevölkerung Arm-basierte Produkte nutzt", schreibt Arm in seinem Börsenprospekt, das am Montag veröffentlicht wurde.

Der Chipdesigner erzielte im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 2,68 Milliarden US-Dollar und verbuchte einen Nettogewinn von 524 Millionen US-Dollar, wie aus den Unterlagen hervorgeht. Schätzungen zufolge könnte Arm bei seinem Börsendebüt mehr wert sein als der Fahrdienstleister Uber bei seinem Gang aufs Parkett 2019.