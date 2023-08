Der kanadische Goldexplorer Sitka Gold Corp. (CSE: SIG; FSE: 1RF; OTCQB: SITKF) hat den Markt heute mit der Ankündigung überrascht, dass das Unternehmen 4 Mio. CAD frisches Kapital zu 0,18 CAD pro Aktieneinheit aufnimmt. Der Preis liegt satte vier Cent über dem Schlusskurs des Vortages!

Bereits seit Anfang August hatte sich die Sitka Aktie auffällig von einem Niveau von 0,11 CAD hochgearbeitet. Dem Vernehmen kommt die Platzierung von einem einzigen Investor, wobei Sitka die Identität des Aktienkäufers bisher nicht offengelegt hat. In jedem Fall ist dieser neue (strategische) Investor bereit, eine deutliche Prämie zum durchschnittlichen Marktpreis der vergangenen Wochen zu zahlen. Im Verlauf des Handels hat die Aktie mit hohen Umsätzen und steigenden Kursen reagiert. In Summe gibt Sitka 22.222.222 Einheiten aus. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie. Jeder volle Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zu einem Preis von 0,36 CAD pro Stammaktie für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Ausgabetag.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös der Platzierung für Explorationsarbeiten auf seinen Mineralgrundstücken, einschließlich des RC-Goldprojekts in Yukon, sowie für allgemeines Betriebskapital zu verwenden. Sitka meldete vor kurzem eine NI 43-101-konforme erste abgeleitete Mineralressourcenschätzung von 1.340.000 Unzen Gold ab der Oberfläche mit einem Gehalt von 0,68 g/t auf seinem Goldprojekt RC in Yukon. Das Unternehmen plant auch zusätzliche Bohrungen auf seinem Goldgrundstück Alpha in Nevada, wo vor kurzem ein neues Goldsystem vom Typ Carlin entdeckt wurde. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Ausrichtung auf den hochgradigen Kern dieses Systems, das sich auf dem Cortez Trend nur 40 km südöstlich des Cortez Minenkomplexes von Barrick/Newmont befindet.

Fazit: Die Kursentwicklung von Sitka in den vergangenen Jahren erinnert – wie bei vielen anderen Juniors derzeit – ein wenig an das Spiel der Katze mit einer halbtoten Maus. Wieder und wieder musste Sitka – trotz fundamental überzeugender Ergebnisse – zu Tiefstkursen finanzieren. Die jetzt angekündigte Finanzierung ist endlich von einer neuen Qualität. Hier ist ein Investor bereit, einen nennenswerten Betrag in das Unternehmen zu stecken und er zahlt auch noch eine Prämie. Der Ausübungspreis der Warrants bei 0,36 CAD (für zwei Jahre) liegt 100% oberhalb des Platzierungspreises – das spricht für große Zuversicht. Sitka wäre definitiv in einer anderen Welt angekommen, wenn dieser Warrant einmal ins Geld käme. Wir sind gespannt, ob bzw. wann die Identität des neuen Investors bekannt gegeben wird. Es würde uns aber nicht überraschen, wenn es ein bekannter Stratege aus der Industrie wäre. Denn Sitka Gold besitzt nach unserer Meinung enormes Potenzial auf beiden seiner Flaggschiffprojekte: RC im Yukon und Alpha in Nevada. Wir freuen uns, dass ein großer Investor unsere Einschätzung offenbar teilt.

