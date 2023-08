Versorger gefragt, Banken weniger - Zinserwartungen angepasst

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Nachlassende Erwartungen mit Blick auf eine weitere Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank (EZB) im September haben am Mittwoch Energie- und Immobilienwerte angetrieben und auf Bankenaktien gelastet.

Der Stoxx Europe 600 Utilities führte das Branchentableau nach den jüngsten Verlusten mit einem Plus von 1,8 Prozent an. In den letzten Monaten arg gebeutelte Immobilienwerte erholten sich zudem weiter. Ihr Branchenindex stieg um 1,4 Prozent. Viele Immobilienunternehmen stehen schon länger unter Druck. Sie mussten im Zuge steigender Zinsen die Werte ihre Portfolios deutlich senken.