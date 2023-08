Rallye bei Biontech und Moderna - Bringt die Booster-Impfung weiteren Schub?

In den USA steigt die Zahl der COVID-19-Fälle und der Krankenhausaufenthalte wieder an, aufgrund neuer Mutationen, insbesondere einer, die in den Vereinigten Staaten "Eris" genannt wird. Dies hat dazu geführt, dass der Medienriese Lions Gate Entertainment in seiner Zentrale wieder die Masken- und auch die Testpflicht eingeführt hat, nachdem die Zahl der Erkrankungen hochgeschnellt ist.

Ende letzter Woche gaben sowohl Moderna als auch Biontechs Partner Pfizer bekannt, dass die neuen mRNA-Booster, die für neue Varianten entwickelt wurden, in Studien gegen Eris sowie andere Stämme, die derzeit in den USA auf dem Vormarsch sind, wirksam waren.

Kürzlich meldete die US-Gesundheitsbehörde CDC, dass die Zahl der Covid-Krankenhausaufenthalte im Vergleich zur Vorwoche um 14 Prozent gestiegen ist, und dass die Zahl der Notaufnahmen, der positiven Tests und der im Abwasser nachgewiesenen Viren ebenfalls zugenommen haben. In Anbetracht dessen kündigte die Biden-Regierung am Montag an, dass sie alle Bürgerinnen und Bürger ermutigen werde, sich die aktualisierten Versionen der Auffrischungsimpfungen zu besorgen, sobald diese im Herbst verfügbar sind.

Die Arzneimittelbehörde FDA hat die neuen Impfstoffe noch nicht zugelassen, da sie sich noch in der Erprobungsphase befinden; es sieht jedoch so aus, als ob sie, wenn alles nach Plan verläuft, zugelassen werden und dann auch direkt einen Marketingschub von der US-Regierung erhalten. Der Geldsegen durch die ersten Impfrunden könnte für die Unternehmen also in eine zweite Runde gehen.

Trotz der jüngsten deutlichen Erholung sind die Impfstoffaktien seit Jahresbeginn dennoch zwischen 20 und 38 Prozent im Minus und wurden vom breiten Markt weit hinten gelassen. Wie alle Wachstumswerte wurden sie durch die höheren langfristigen Zinssätze belastet, und zusätzlich kamen die rückläufigen Impfstoff-Einnahmen hinzu.

Sowohl Moderna als auch Biontech sind profitabel, aber ihre Umsätze und Gewinne aus Covid-Impfstoffen lassen nach den Blockbuster-Jahren 2021 und 2022 nach. Daher sind beide Aktien jetzt hauptsächlich von ihrer Innovationspipeline für andere Anwendungen wie Grippe-, RSV- oder möglicherweise irgendwann sogar Krebsimpfstoffe abhängig, argumentiert das Analystenteam von Motley Fool Stock Advisor.

Dennoch kam der jüngste Corona-Anstieg etwas unerwartet und dürfte einen Teil der verlorenen Impfstoff-Einnahmen von 2021 und 2022 in diesem Herbst wieder aufleben lassen. Insgesamt dürfte der Umsatz- und Gewinnschub aber nicht annähernd so groß ausfallen. Daher liegen diese Aktien auch nach den jüngsten Gewinnen immer noch weit unter ihren Höchstständen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion

