Anlass der Studie: Research Comment

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 11,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2024

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Matthias Greiffenberger, Julien Desrosiers



Hauptversammlungsbeschlüsse: CEO-Vertrag von Simon Telian verlängert und Aufsichtsrat erweitert; Scherzer & Co. erhöht Investition in Advanced Blockchain AG



Die Hauptversammlung verlief gut. Alle Beschlüsse wurden mit großer Mehrheit angenommen. Die Advanced Blockchain AG hat den CEO-Vertrag mit Simon Telian bis Ende 2026 verlängert und drei neue Mitglieder in den Aufsichtsrat aufgenommen. Telian hat in seiner bisherigen Amtszeit als Vorstandsvorsitzender bewiesen, dass er in der Lage ist, das Unternehmen erfolgreich durch turbulente Phasen zu navigieren. Das Unternehmen musste sich den hohen Inflationsraten und der starken Volatilität in den Blockchain- und Aktienmärkten stellen. Die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Telian signalisiert eine Kontinuität in der Unternehmensstrategie, um langfristiges Wachstum zu sichern.



Mit Rüdiger Andreas Günther konnte ein hochkarätiges Aufsichtsratsmitglied gewonnen werden, welcher auch den Aufsichtsratsvorsitz übernommen hat. Rüdiger Andreas Günther konnte in seiner Karriere einige bemerkenswerte Meilensteine verzeichnen. So bekleidete er unter anderem die Position des CFO beim europäischen Marktführer in der Landmaschinentechnik CLAAS sowie später die des Sprechers der Geschäftsführung. Beim im DAX notierten Halbleiterhersteller Infineon trug er Verantwortung als CFO und Arbeitsdirektor. Auch beim Technologiekonzern Jenoptik hatte er die Rolle des CFO inne. Später wechselte er als Vorstandsvorsitzender zur Francotyp-Postalia, einem Spezialmaschinenbauer, wo er zusätzlich das Finanzressort leitete.



Die Ernennung von Sebastian Markowsky, Dr. Marcel Tyrell und Håkan Saltin als neue Mitglieder des Aufsichtsrats bringt zusätzliche Fachkenntnisse und Erfahrung in das Gremium ein. Håkan Saltin weist eine Erfolgsbilanz aus der Telekommunikations- und Unternehmensgründungsbranche auf. Seine Rolle als Mitbegründer und CTO von Radtonics sowie seine frühere Leitung von CLX Communications, einem an der Nasdaq gelisteten Unternehmen, signalisieren seine starke Verbindung zu Technologie- und Wachstumsmärkten. Mit umfangreichen Erfahrung in namhaften Finanzinstitutionen wie GP Bullhound, Blockchain Valley Ventures und der Deutschen Bank bringt Markowsky wertvolle strategische Einblicke in den Aufsichtsrat. Als Professor für Bank- und Finanzwesen an der Universität Witten/Herdecke bringt Dr. Tyrell Fachwissen im Bereich Blockchain und Digitalisierung ein.

Die Nachricht, dass Scherzer & Co. AG ihre Investition in Advanced Blockchain erhöht hat, könnte das Vertrauen der Anleger weiter stärken. Die Tatsache, dass Scherzer & Co. nicht nur in das Unternehmen selbst, sondern auch in eines der Portfoliounternehmen (Peaq Technology GmbH) von Advanced Blockchain investiert hat, deutet darauf hin, dass sie die langfristige Wachstumsaussicht des Unternehmens positiv einschätzen.

Zusammenfassend lässt die heutige Nachricht von Advanced Blockchain auf eine strategische Stärkung des Unternehmens schließen. Die Verlängerung des CEO-Vertrags, die Neuzugänge im Aufsichtsrat und die erhöhte Investition von Scherzer & Co. senden gemeinsam ein Signal der Stabilität, des Vertrauens und der Ausrichtung auf langfristiges Wachstum.

Datum (Uhrzeit) der Fertigstellung: 23.08.2023 (11:25) Datum (Uhrzeit) der ersten Veröffentlichung: 23.08.2023 (12:30)

