PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Osteuropa haben am Mittwoch überwiegend geschwächelt. Vor dem jährlich stattfindenden Notenbanker-Treffen in Jackson Hole blieben die Marktteilnehmer vorsichtig. Von dem Symposium, das am Donnerstag startet, werden Hinweise auf das weitere Vorgehen der Zentralbanken im Kampf gegen die Inflation erwartet.

Der PX in Prag ging 0,91 Prozent tiefer mit 1345,20 Punkten aus dem Handel. Vor allem Abgaben in Finanzwerten belasteten. So verloren die Prager Notierungen der Erste Group 1,5 Prozent und der VIG 1,3 Prozent. Die Anteile der Komercni Banka verloren knapp ein Prozent. Moneta Money Bank fielen um 1,3 Prozent.