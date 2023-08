Goldman Sachs fünf Top-Aktien von morgen – eine mit 60 Prozent Kurspotenzial!

Die Titel werden von der US-Bank in einer am Anfang der Woche veröffentlichten Research-Note allesamt mit "Buy" bewertet. Eine der fünf Aktien ist Mercedes-Benz. Sie steht auf der "Conviction"-Liste der US-Banker. Goldman preist Mercedes-Benz insbesondere für den Fokus auf Luxus-Elektrofahrzeuge an: "Die Priorität von Mercedes, den oberen Bereich seines Portfolios zu elektrifizieren, hat das Unternehmen in einer Margenbandbreite von zwölf bis 14 Prozent positioniert." Die Goldmänner sehen ein Kurspotenzial von über 40 Prozent innerhalb des nächsten Jahres. Damit bewegen sich die Goldman-Analysten über dem durchschnittlichen Kurspotenzial von 36,23 Prozent, wie Daten von MarketScreener zeigen.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ist ebenfalls Teil der Auswahl. Trotz des Rückgangs im Quartalsumsatz könnte TSMC als Gewinner der aktuellen Aktientrends KI, 5G und Elektrofahrzeugtrends hervorgehen. Goldman Sachs geht von einem Umsatzwachstum von 27 Prozent im Jahr 2024 und 19 Prozent im Jahr 2025 aus. Die TSMC-Aktie hat laut Analysten ein Zwölf-Monats-Aufwärtspotenzial von etwa 30 Prozent. "Bei einer Bewertung, die am unteren Ende der Spanne der letzten zehn Jahre liegt, spiegelt die TSMC-Aktie nicht den höheren Multiplikator wider, der durch seine Position als wichtiger generativer KI-Enabler gerechtfertigt wäre", so die Begründung der Analysten. Auf MarketSreener wird das durchschnittliche Aufwärtspotenzial mit knapp 20 Prozent angegeben.