- Umsatz im Geschäftsjahr 2022/2023 gegen den Markt-Trend um 3 Prozent auf 145,2

Mio. EUR gestiegen

- Bereinigtes EBITDA bei 11,6 Mio. EUR

- Kontinuität im Vorstand: Michael Söhlke und Thomas Mempel verlängern Verträge

- Entschuldung wird vorangetrieben: Vorzeitige Rückführung der Anleihe 2018/24

im aktuellen Geschäftsjahr geplant



Nach einem soliden Umsatzplus dank starker eigener Marken im abgelaufenen

Geschäftsjahr stellt die Semper idem Underberg AG wichtige personelle Weichen

für die Zukunft des Traditionshauses. Der Aufsichtsrat der Unternehmensgruppe

hat die Verträge der beiden Vorstandsmitglieder Thomas Mempel (CCO) und Michael

Söhlke (CFO) langfristig verlängert.





Der heute veröffentlichte Konzernbericht der Underberg Gruppe für dasGeschäftsjahr 2022/2023 (zum 31. März) zeigt die solide Geschäftsentwicklung aufBasis starker eigener Marken und nachhaltiger Kostendisziplin. Zudem hat dasdynamische internationale Wachstum zur guten Bilanz beigetragen, so dass unterdem Strich weitere Schritte zur Rückführung der Verschuldung geplant sind. ImDetail ist der Nettoumsatz auf 145,2 (Vorjahr: 141,0) Mio. EUR gestiegen. Damitentwickelte sich das Familienunternehmen ein weiteres Jahr in Folge besser alsder Gesamtmarkt. Denn gemäß Nielsen IQ ging der Branchen-Umsatz der deutschenSpirituosen-Unternehmen im Jahr 2022 um 2 Prozent zurück.Ergebnis über den ErwartungenDas Ergebnis im operativen Geschäft bewegt sich auf einem ähnlichen Niveau wiein der Corona-Pandemie und lag damit über den Erwartungen derUnternehmensführung. Im Geschäftsjahr 2022/23 erwirtschaftete der Hersteller undDistributor von Premiumspirituosen ein bereinigtes EBITDA von 11,6 Mio. EUR.Dieses Ergebnis wurde trotz der zunehmenden Konsumzurückhaltung im Zuge dessubstanziellen Inflationsdrucks ab dem zweiten Halbjahr einhergehend mitdeutlichen Kostensteigerungen in den Bereichen Energie, Rohstoffe undVerpackungsmaterial erreicht. Zu Beginn des laufenden Kalenderjahres hatte derVorstand noch ein operatives Geschäftsergebnis leicht unter dem Niveau desCorona-Geschäftsjahres 2020/21 (10,5 Mio. EUR) prognostiziert. Im Jahresverlaufhaben sich jedoch die vom Management vorangetriebenen Initiativen und dieFokussierung auf der Produkt- und Kostenseite sichtbar positiv ausgewirkt.Insgesamt lag das bereinigte operative Ergebnis trotz der umfangreichenMarketingausgaben und des wachstumsbedingten Personalaufbaus um 1,2 Mio. unterdem Vorjahr (12,8 Mio. Euro). "Wir haben in den zurückliegenden Monaten bei derProduktverfügbarkeit und in der Produktion wesentliche Steigerungen erzielt",sagt Finanzvorstand Michael Söhlke. Zudem sei es gelungen, "insbesondere im