UBS: So zahlt sich die Notübernahme der Credit Suisse aus – für Anleger auch?

Jetzt ist es beschlossene Sache: Die Schweizer Bank UBS wird die Credit Suisse vollständig übernehmen. Mitte März hatte sie sich die einstige Rivalin und ehemals zweitgrößte Schweizer Bank zunächst in einer staatlich orchestrierten Notübernahme 'einverleibt', nachdem das Geldhaus in finanzielle Schwierigkeiten geraten war und Kunden in großem Stil Gelder abzogen. Die Überlegung, das Schweiz-Geschäft der ehemaligen Konkurrentin separat abzuspalten, um ein mögliches Klumpenrisiko innerhalb des Schweizer Heimatmarkts der beiden Institute zu vermeiden, ist damit vom Tisch, wie etliche Medien berichten.

Für die UBS hat sich die Übernahme monetär bereits sehr gelohnt: Im zweiten Quartal erzielte sie einen Rekordgewinn von fast 29 Milliarden US-Dollar. Ein Grund hierfür ist dabei auch dem Umstand geschuldet, dass der Kaufpreis für die Credit Suisse deutlich unter dem Buchwert gelegen hatte. So hatte die UBS dafür nur rund drei Milliarden US-Dollar auf den Tisch legen müssen, obwohl das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital der Credit Suisse damals bei rund 43 Milliarden US-Dollar lag. Dadurch konnte sie in der Bilanz einen negativen Goodwill in Milliardenhöhe verbuchen.