JPMorgan-Strategen warnen: Es gibt kein Sicherheitsnetz mehr bei US-Aktien

"Die Selbstzufriedenheit in der Stimmung ist offensichtlich, der VIX ist nahe einem Rekordtief und die Positionierung hat sich auf ein überdurchschnittlich hohes Niveau erhöht", zitiert Bloomberg JPMorgan-Strategen aus einer Mitteilung. "Es gibt kein Sicherheitsnetz mehr" und FOMO – die Angst, etwas zu verpassen – sei in vollem Gange.

US-Aktien sind in diesem Jahr gestiegen, weil die Hoffnung, dass die Zinsen bald ihren Höhepunkt erreichen und sich die Wirtschaft besser als erwartet entwickelt, Anleger in den Markt drängen. Besonders ausgeprägt waren die Kursgewinne bei Technologiewerten aufgrund des Optimismus über die Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI). So hat der S&P 500 in diesem Jahr bisher um über 18 Prozent zugelegt, beim techlastigen Nasdaq 100 sind es sogar rund 43 Prozent.