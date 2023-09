Was das Musterdepot angeht, habe ich mir vorgenommen, den DAX auch bis zum Jahresende zu übertrumpfen. In den vergangenen drei Monaten ist mir das ganz gut gelungen. Grün ist die Entwicklung des Musterdepots - rot ist die des DAX.

Alle Änderungen bespreche ich in meiner Sendung wallstreetONLINE Börsenlounge auf YouTube. Dazu gibt es die neuesten Nachrichten des Tages mit einer Einschätzung von mir und Richtung Ende der Sendung können Sie mir mir über den Chat Fragen stellen, die ich beantworte. Schauen Sie doch einfach mal vorbei. Die wallstreetONLINE Börsenlounge startet täglich um 14 Uhr Live auf wallstreetONLINE TV .

Aber nicht alle meine Trades haben so gut eingeschlagen. Bei Crispr Therapeutics, Kontron oder Beijer Ref habe ich mit meiner Meinung daneben gelegen und musste die Aktien mit einem Minus aus dem Musterdepot nehmen. Auch die Papiere von Tui entwickeln sich nicht gerade als Trüffel im Depot. Hier könnte die Zeit aber die Wunden heilen.

Aber nicht nur die Neuzugänge im Musterdepot geben eine gute Figur ab. Mitte Mai habe ich das Musterdepot gestartet. Die ersten drei Käufe waren Evotec, das mittlerweile mit einem kleinen Plus verkauft wurde, Alphabet und Amazon. Die beiden Tech-Giganten aus den USA liegen aktuell im Musterdepot jeweils um die 18 Prozent im Plus.

Es gibt einige Faktoren, die dafür sprechen, dass Saipem einen ähnlichen Start im Musterdepot hinlegt wie Mota-Engil. Warum ich mich für die Aktie entschieden habe und was für weiter steigende Kurse spricht, das können Sie sich in der wallstreetONLINE Börsenlounge von Freitag in aller Ruhe ansehen.

Freitag habe ich übrigens den nächsten Wert ins Musterdepot geholt. Wieder ist es eine Aktie aus dem Süden Europas. Diesmal habe ich mich für einen Offshore Spezialisten aus Italien entschieden. Der Start im Musterdepot ist schon mal sehr vielversprechend. Die Aktie von Saipem kommt bei ihrem Debüt in der Börsenlounge auf ein Plus von über drei Prozent.

Covestro ist allerdings nicht der einzige Lichtblick im Musterdepot der Börsenlounge. Die Aktie des größten portugiesischen Baukonzern hat ebenfalls sehr gut eingeschlagen im Musterdepot. Am letzten Tag im August ist die Aktie ins Musterdepot gewandert und mittlerweile liegt das Plus bei fast 15 Prozent.

Für die deutliche Outperformance gegenüber dem DAX sorgte zuletzt ein Derivat auf Covestro. Ich habe sehr früh auf die Übernahme-Gerüchte für den Kunststoffkonzern reagiert. Das hat sich Freitag ausgezahlt. Nachdem Bloomberg berichtete, dass der Aufsichtsrat des DAX-Konzerns über Gespräche mit dem Kaufinteressenten Adnoc beraten will, schoss die Aktie über acht Prozent in die Höhe und der ausgewählte Schein über 70 Prozent.

Während der DAX in den vergangenen drei Monaten über ein Prozent verloren hat, manövrierte Experte Markus Weingran sein Musterdepot mit einem Plus von fast zwei Prozent souverän durch die stürmische Phase an den Märkten!

