Novo Nordisk: Kurshalbierung! Was ist da los?

Um die Liquidität der haussierenden Novo-Nordisk-Aktien zu erhöhen, hat der dänische Arzneimittelhersteller einen 2:1 Aktiensplit durchgeführt. Durch den Split werde das Preisniveau für die in Kopenhagen notierten Aktien und American Depositary Receipts "an die Marktpraxis angepasst", so das Unternehmen.

Novo Nordisks Führungsposition auf dem globalen Markt für Medikamente gegen Fettleibigkeit hat der Aktie in den vergangenen Wochen zu Kursgewinnen verholfen. Nach Einschätzung des Analysten Richard Vosser von JPMorgan werde sich dieser Markt innerhalb eines Jahrzehnts auf einen Wert von 71 Milliarden US-Dollar verdoppeln. "Der Appetit auf Novo nimmt zu", so Vosser. Novo wurde im vergangenen Monat zum wertvollsten Unternehmen Europas, nachdem die Marktkapitalisierung auf über 400 Milliarden US-Dollar gestiegen war. Die Mehrheit der Analysten geht davon aus, dass sich diese Stärke fortsetzt.