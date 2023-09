Alexander Leißl wird neuer Prüfungsvorstand beim Genossenschaftsverband Bayern / Interner Nachfolger gefunden - Prüfungsvorstand Siegfried Drexl verabschiedet sich Ende des Jahres in den Ruhestand

München (ots) - Der Verbandsrat des Genossenschaftsverbands Bayern (GVB) hat

beschlossen, Alexander Leißl zum Prüfungsvorstand zu berufen. Leißl ist seit dem

Jahr 2008 im Verband tätig, seit 2018 ist er Leiter des Bereichs Bankenprüfung.

Er tritt seinen Posten zum 1. Oktober 2023 an und folgt auf Siegfried Drexl, der

sich Ende des Jahres in den Ruhestand verabschiedet. Um einen nahtlosen Übergang

zu gewährleisten, erfolgt die Amtsübergabe von Drexl auf Leißl schrittweise.



"Mit der Besetzung des Prüfungsvorstands durch Alexander Leißl wollen wir

einerseits Stabilität und Kontinuität wahren, aber gleichzeitig die Basis für

die Weiterentwicklung und weitere Modernisierung des Prüfungsbereichs legen",

sagte der ehrenamtliche Präsident Gerhard Walther, Vorsitzender des

GVB-Verbandsrats. "Siegfried Drexl hat sich um das Genossenschaftswesen äußerst

verdient gemacht und war für die Genossenschaften stets ein geschätzter und

verlässlicher Ansprechpartner. Für seine geleistete Arbeit möchten wir ihm

herzlich danken", ergänzte er.





"Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Alexander Leißl. Die Neubesetzung aus den eigenen Reihen ist ein Zeichen für die Leistungsfähigkeit unseres Verbands", sagte Gregor Scheller, hauptamtlicher Präsident des Genossenschaftsverbands Bayern, am Freitag in München.

Die Prüfung der knapp 1.200 Mitgliedsgenossenschaften ist eine der Kernaufgaben des Verbands. Weitere Aufgaben des GVB sind Beratung, Bildung und Interessenvertretung.

Zu den Personen:

Alexander Leißl trat nach dem Studium zum Diplom-Kaufmann im Jahr 2008 als Prüfungsassistent in den GVB ein. Als praxiserfahrener Wirtschaftsprüfer wurde er 2018 mit der Leitung des Bereichs Prüfung Banken betraut.

Siegfried Drexl trat 1985 als Prüfungsassistent in den GVB ein. Sein Werdegang führte ihn vom Revisor zum Steuerberater und Wirtschaftsprüfer zum Abteilungsleiter. Vor seiner Bestellung zum Vorstand im Dezember 2021 war er Marktbereichsleiter Süd.

Der Genossenschaftsverband Bayern e.V. (GVB) vertritt seit mehr als 125 Jahren die Interessen bayerischer Genossenschaften. Zu seinen 1.169 Mitgliedern zählen 197 Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie 972 Unternehmen aus Branchen wie Landwirtschaft, Energie, Handel, Handwerk und Dienstleistungen. Sie bilden mit rund 50.000 Beschäftigten und 2,9 Millionen Anteilseignern eine der größten mittelständischen Wirtschaftsorganisationen im Freistaat (Stand: 31.12.2022).