Spitz auf Knopf!

Der untere Chart des Nasdaq 100 verdeutlicht die überaus spannende Konstellation, in der sich der Index gegenwärtig befindet. Die zuletzt an dieser Stelle thematisierte potentielle obere Trendwendeformation nahm zuletzt Form an. Eine Entscheidung darüber dürfte kurzfristig anstehen…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung (30.08.) hieß es unter anderem „[…] Noch hat sich die SKS-Formation nicht bestätigt und es besteht nach wie vor die Möglichkeit, dass der Nasdaq 100 diese Formation aufbrechen bzw. aushebeln kann. Doch es könnte eben auch anders kommen, sprich, die SKS-Formation könnte tatsächlich ihre Wirkung entfalten. Zwei mögliche Szenarien:

(I) Um das Schreckgespenst eine drohenden oberen Trendumkehr zu verjagen, muss der Nasdaq 100 das Juli-Hoch (15.930 Punkte) überwinden und im besten Fall auch gleich den Bereich von 16.000 Punkten signifikant überschreiten. Ein solches Szenario könnte dann durchaus eine neue Rallyphase einläuten.

(II) Die aktuell zu beobachtende Erholung verliert an Schwung. Der Nasdaq 100 orientiert sich wieder nach unten und durchbricht die Nackenlinie (zwischen den Schultern, orange dargestellt, aktuell 14.500+ Punkte, leicht absinkend). In diesem Fall könnten durchaus die Unterstützungen bei 14.200 Punkten und 13.250 Punkten ins Spiel kommen. Unterhalb von 13.250 Punkten würde eine Neubewertung der Lage notwendig. […]“.



In der Folgezeit mühte sich der Index zwar redlich, die potentielle S(chulter)K(opf)S(chulter)-Formationen doch noch über die Oberseite aufzubrechen, doch der Bereich um 15.500+ Punkte erwies sich als zu hohe Hürde. Ein aus charttechnischer Sicht so wichtiger Vorstoß über die 16.000 Punkte blieb dem Index verwehrt. Aktuell schwächelt der Nasdaq 100 und diese Schwäche könnte nun zu charttechnischen Konsequenzen führen.

Der Nasdaq 100 nimmt den eminent wichtigen Unterstützungsbereich um 14.500 Punkte so langsam, aber sicher ins Visier. Neben einer wichtigen Horizontalunterstützung verläuft in diesem Bereich auch die leicht abfallende Nackenlinie (orange dargestellt) der potentiellen SKS-Formation. Ein Rücksetzer unter die 14.500 Punkte würde die Formation vervollständigen. Das daraus resultierende Verkaufssignal könnte den Nasdaq 100 weiter unter Druck setzen.

Kurzum. Vor dem Hintergrund des fragilen Gesamtmarktes werden die anstehenden Konjunkturdaten besondere Relevanz haben. Bereits am Dienstag (26.09.) steht in den USA die Veröffentlichung der eminent wichtigen Daten zum US-Verbrauchervertrauen (Conference Board) an. Aus charttechnischer Sicht steuert der Nasdaq 100 auf eine eminent wichtige Phase zu. Ein Rücksetzer unter die 14.500 Punkte gilt es unter allen Umständen zu verhindern. Anderenfalls könnte es ungemütlich werden. Ein Bruch der 14.500 Punkte könnte die Unterstützungen bei 14.200 Punkten und 13.250 Punkten auf den Plan rufen.