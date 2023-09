Kissigs Portfoliocheck: Bei Finanzfragen vertraut Prem Watsa auf Crescent Capital BDC

Doch auch der Blick in sein Aktien-Portfolio imist interessant: Der Gesamtwert belief sich am Ende des Quartals auf 58 Mrd. USD, wovon 6,5 Mrd. USD auf Barmittel und kurzfristige Positionen entfielen. Das Aktienportfolio stand für 1,88 Mrd. USD nach 1,75 Mrd. im Vorquartal und bestand aus 60 Positionen (Q1/23: 66), darunter fünf Neuaufnahmen. In Prem Watsas Depot dominieren Technologiewerte mit 35,5 % (Q1: 34,2 %) vor Energieunternehmen mit 24,6 % (Q1: 18,8 %) und Immobilienwerten mit 14,4 % (Q1: 15,9 %). An der Reihenfolge gab es keine Veränderungen, aber neuer Vierter sind die Basismaterialien mit 5,6 % (Q1: 5,3 %), die sich an den von 12,4 % auf 5,2 % abgesackten Finanzwerten vorbeigeschoben haben.Die größten Veränderungen gab es bei den Energieengagements. Hier folgte er Buffetts Spuren und stockte weiter massiv beim Öl- und Gasexplorerauf. Nachdem er seinen Aktienbestand im Auftaktquartal noch um knapp ein Viertel ausgebaut hatte, verdoppelte er ihn im 2. Quartal annähernd und hält nun mehr als 6 Mio. Anteile. Im Gegenzug stieß er weitere Aktien vonab und warf den Energiemulti komplett aus seinem Depot. Und auch von seinem Aktienpaket an derhat sich Watsa ebenfalls komplett getrennt, während sie Buffetts zweitgrößte Position ist. Watsa geht durchaus eigene Wege als sein Vorbild, so auch bei. Während Buffett seine Aktien alle aus dem Depot geworfen hat, stockte Watsa sein Aktienpaket wieder massiv auf, um ein weiteres Mal bei der Übernahmespekulation abzusahnen - inzwischen scheintdabei die letzte Hürde überwunden zu haben.Und dann ist das noch die kaum beachtetemit einer Depotgewichtung von 2 %. Hierbei handelt es sich um eine Business Development Company , also einen steuerlich begünstigten Mittelstandsfinanzierer, bei dem Watsa antizyklisch im 1. Quartal 2020 mitten im Corona-Absturz eingestiegen war bei Kursen zwischen 6,21 und 17,10 USD. In der 2. Jahreshälfte 2022 gab es einige Teilverkäufe, zuletzt hielt Watsa seinen Bestand aber stabil und kommt auf einen Anteil von 5,65 % an der BDC. Interessant...