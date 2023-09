(Noch) Ein Fels in der Brandung

Die Münchener-Rück-Aktie präsentiert sich nach wie vor als Fels in der Brandung. Zwar hat das aktuelle Marktumfeld dafür gesorgt, dass die veritable Rally der Aktie ins Stocken geraten ist, doch die Aktie wurde noch nicht von der derzeit bei anderen Dax-Werten grassierenden Kursschwäche ergriffen.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 13.09. hieß es unter anderem „[…] Nach einer kurzen Verweildauer am Widerstand von 362+ Euro setzte die Aktie ihren Weg auf der Oberseite fort. Das zuletzt von uns skizzierte, potentielle Bewegungsziel von 390 Euro rückt in greifbare Nähe. Zudem entwickelt die psychologisch relevante Marke von 400 Euro so langsam, aber sicher eine gewisse Anziehungskraft. Kurzum. Die Münchener Rück weist ein beeindruckendes, vor Stärke strotzendes Chartbild auf. Der Weg in Richtung 390 Euro / 400 Euro scheint geebnet. Der fragile Gesamtmarkt könnte der Fortsetzung jedoch einen Strich durch die Rechnung machen. Um das aktuelle Momentum nicht zu gefährden, sollte es für die Aktie nicht mehr unter die 350 Euro / 347 Euro gehen.“



Die 375 Euro stehen noch immer im Fokus des Handelsgeschehens. Wie eingangs beschrieben verhindert das fragile Marktumfeld ein weiteres Vorankommen der Aktie auf der Oberseite.

Mit Blick auf die aktuelle Stärke der Aktie gibt es durchaus berechtigte Hoffnungen, dass die aktuellen Marktunbilden – sofern sie nicht doch noch zeitlich und von ihrer Dynamik her ausufern – ihr nichts anhaben können. Eine Fortsetzung der Bewegung in Richtung 390 Euro / 400 Euro ist jederzeit möglich.

Obacht wäre allerdings geboten, sollte es für die Münchener-Rück-Aktie doch noch unter die 362+ Euro gehen. Ein Rücksetzer unter die Zone 350 Euro / 340 Euro würde gar eine Neubewertung der Lage notwendig machen.