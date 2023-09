BARCLAYS stuft AMS-Osram auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für AMS-Osram anlässlich eines geplanten Finanzierungspakets im Volumen von 2,25 Milliarden Euro auf "Underweight" mit einem Kursziel von 6 Franken belassen. Sollte die Refinanzierung gelingen, dürfte ein wichtiges Problem gelöst sein und der Schwerpunkt könnte sich auf Wachstumschancen im Kerngeschäft verlagern, schrieb Analyst Simon Coles in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er geht jedoch davon aus, dass die Unsicherheit rund um den österreichischen Sensorenhersteller in nächster Zeit noch anhalten wird./edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2023 / 18:30 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2023 / 18:31 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ams-OSRAM Aktie wird aktuell mit einem Minus von -21,12 % und einem Kurs von 4,22EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Simon Coles

Analysiertes Unternehmen: AMS-Osram

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 6

Kursziel alt: 6

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m