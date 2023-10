DAX-Erholung erwartet: Inflationsdaten und US-Haushaltsstreit im Fokus

Der DAX wird voraussichtlich am Freitag an seine Erholung vom Vortag anknüpfen. Der deutsche Leitindex wird laut dem Broker IG um 0,2 Prozent höher auf 15.350 Punkte taxiert. Am Vortag war der DAX auf einen weiteren Tiefststand seit März gefallen, hatte dann aber deutlich gedreht. Die Stabilisierung an der Wall Street auf dem tiefsten Niveau seit Juni hat dazu beigetragen. Die gesunkenen Ölpreise und etwas niedrigere Renditen bei Staatsanleihen haben ebenfalls zur Erleichterung beigetragen.Der DAX befindet sich weiterhin im Abwärtstrendkanal und eine größere Erholung lässt weiterhin auf sich warten. Gestern konnte der DAX jedoch eine Stabilisierungstendenz bei 15.200 Punkten zeigen. Die Chance auf eine Bodenbildung steigt statistisch gesehen nach fünf Tagen im Minus. Die Wall Street war gestern richtungslos, während die DAX-Vorbörse stark war.Die Inflationsdaten aus Europa stehen heute im Fokus. Es wird erwartet, dass die Inflationsrate unter fünf Prozent fällt, da der Tankrabatt und das 9-Euro-Ticket ab September entfallen. Die Aussicht auf einen längeren Zeitraum mit hohen Zinsen lässt Anleger fürchten, dass dies auch für Aktien gelten könnte. Der Haushaltsstreit in den USA könnte die Renditen am US-Anleihemarkt weiter steigen lassen und das Wachstum bremsen.Der Dow Jones und der S&P 500 befinden sich in charttechnisch interessanten Situationen. Der Dow Jones hat die untere Linie eines Abwärtstrendkanals erreicht, während der S&P 500 an der unteren Abwärtstrendkanallinie endete. Die Technologiewerte zeigen weiterhin relative Stärke. Der Nasdaq Composite hält sich weiterhin an das saisonale Muster.Es ist schwer vorherzusagen, wie sich der Kursverlauf entwickeln wird. Ein Leser prognostiziert, dass der S&P 500 im April 2024 bei 3.400 Punkten stehen wird. Bei einer Rezession in den USA könnte der S&P 500 sogar unter 3.300 Punkte fallen. Kurzfristig wird erwartet, dass die Kurse weiterhin dem saisonalen Muster folgen und im Oktober wieder steigen werden.Die US-Aktienindizes befinden sich in einer charttechnisch interessanten Situation. Der DAX wird voraussichtlich an seine Erholung vom Vortag anknüpfen. Die Inflationsdaten aus Europa stehen im Fokus. Der Haushaltsstreit in den USA könnte die Renditen am US-Anleihemarkt weiter steigen lassen. Der Dow Jones hat die untere Linie eines Abwärtstrendkanals erreicht, während der S&P 500 an der unteren Abwärtstrendkanallinie endete. Die Technologiewerte zeigen weiterhin relative Stärke. Der Nasdaq Composite hält sich weiterhin an das saisonale Muster. Es ist schwer vorherzusagen, wie sich der Kursverlauf entwickeln wird. Ein Leser prognostiziert, dass der S&P 500 im April 2024 bei 3.400 Punkten stehen wird. Bei einer Rezession in den USA könnte der S&P 500 sogar unter 3.300 Punkte fallen. Kurzfristig wird erwartet, dass die Kurse weiterhin dem saisonalen Muster folgen und im Oktober wieder steigen werden.

