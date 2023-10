PANTAFLIX AG verzeichnet starkes Umsatzwachstum im ersten Halbjahr 2023 - Prognose für das Geschäftsjahr konkretisiert

Die PANTAFLIX AG hat im ersten Halbjahr 2023 ein starkes Umsatzwachstum verzeichnet. Die Umsatzerlöse konnten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt werden und betrugen 21,2 Millionen Euro (Vorjahr: 8,8 Millionen Euro). Dies ist auf die erfolgreiche Fertigstellung von Film- und Serienprojekten zurückzuführen. Die Gesamtleistung, einschließlich sonstiger betrieblicher Erträge, stieg ebenfalls auf 21,2 Millionen Euro (Vorjahr: 10,0 Millionen Euro). Das EBIT verbesserte sich auf -0,7 Millionen Euro (Vorjahr: -2,8 Millionen Euro).Die liquiden Mittel erhöhten sich aufgrund der Produktionstätigkeit und Kapitalmaßnahmen auf 17,6 Millionen Euro (Vorjahr: 15,6 Millionen Euro). Das Eigenkapital lag zum Ende des ersten Halbjahres bei 2,1 Millionen Euro (Vorjahr: 1,6 Millionen Euro), was zu einer verbesserten Eigenkapitalquote von 5,2 % führte (Vorjahr: 3,0 %).Die PANTAFLIX AG befindet sich derzeit in der Transformation zu einem KI-Studio und hat den Aufbau der KI-Tochter "STORYBOOK STUDIOS" begonnen. Das Unternehmen setzt in allen Aspekten seiner Produktionstätigkeit auf Künstliche Intelligenz und konzentriert sich weiterhin auf die Produktion von hochwertigen Filmen und Serien im High-End-Bereich. Die neuen Technologien und Workflows eröffnen dabei neue Perspektiven und inspirieren zu einer Kreativität, die die Grenzen des traditionellen Storytellings überschreitet.Im Zusammenhang mit dem Aufbau des KI-Filmstudios hat die PANTAFLIX AG beschlossen, die Verhandlungen über den Verkauf der eigenen Video-on-Demand-Plattform PANTAFLIX Technologies GmbH zu beenden. Stattdessen soll die von der PANTAFLIX Technologies GmbH entwickelte Video-Streaming-Technologie in die KI-Aktivitäten der Gruppe integriert werden, um eine schnellere Vermarktung von Inhalten zu ermöglichen.Die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 wurde konkretisiert. Das Unternehmen bestätigt die Umsatzprognose von 29,5 Millionen Euro bis 33,5 Millionen Euro und konkretisiert die Prognose für das EBIT auf -3,7 Millionen Euro bis -3,0 Millionen Euro.Zusätzlich hat die PANTAFLIX AG beschlossen, eine 3 % Unternehmenswandelanleihe 2023/2026 im Gesamtnennbetrag von bis zu 8 Millionen Euro auszugeben. Der Nettoemissionserlös soll zur Finanzierung des weiteren Wachstums und zur Stärkung der Bilanz verwendet werden. Den Aktionären wird das gesetzliche Bezugsrecht gewährt. Die Bezugsfrist läuft voraussichtlich vom 10. Oktober 2023 bis zum 23. Oktober 2023.

Die PANTAFLIX Aktie wird aktuell mit einem Minus von -5,74 % und einem Kurs von 1,150EUR gehandelt.