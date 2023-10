Frische Zahlen von: Fraport, UnitedHealth, TomTom, J.P. Morgan und Wells Fargo

Unternehmenstermine

07:00 Uhr, Deutschland: Fraport, Verkehrszahlen 09/23

07:00 Uhr, Niederlande: TomTom, Q3-Zahlen

07:30 Uhr, Dänemark: Tryg, Q3-Zahlen

11:00 Uhr, Deutschland: Volkswagen-Konzern, Auslieferungen 09/23

11:55 Uhr, USA: UnitedHealth Group, Q3-Zahlen

12:30 Uhr, USA: PNC Financial Services, Q3-Zahlen

12:45 Uhr, USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q3-Zahlen

13:00 Uhr, USA: Wells Fargo, Q3-Zahlen

14:00 Uhr, USA: Citigroup Inc, Q3-Zahlen



Konjunkturdaten