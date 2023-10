Unter den Einzelwerten schnellten die Aktien von Oragenics vorbörslich um 7,8 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte die Übertragung von Vermögenswerten an Lantern Bioworks angekündigt. Oragenics darf dafür eine Million Lantern-Aktien erwerben und erhält zehn Prozent des Gewinns der übertragenen Aktiva in den kommenden zehn Jahren.

NEW YORK (dpa-AFX) - Wenig verändert und mit negativem Unterton werden die US-Aktienmärkte zum Auftakt in das vierte Quartal erwartet. Für Belastung dürften zum Start in den Oktober vorerst auch weiterhin Zinsbefürchtungen sorgen. Dagegen herrscht an der Wall Street zunächst Erleichterung, dass im letzten Moment eine US-Haushaltssperre abgewendet wurde.

