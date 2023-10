(Berichtigung der Meldung vom 02. Oktober. Erster Absatz, dritter Satz: Angabe zur staatlichen Beteiligung an Orlen berichtigt.)

WARSCHAU (dpa-AFX) - Zwei Wochen vor der Parlamentswahl in Polen hat die Opposition dem Mineralölkonzern Orlen vorgeworfen, mit künstlich niedrigen Benzinpreisen Wahlkampfhilfe für die nationalkonservative PiS-Regierung zu leisten. "Der Wahlkampf läuft und (der Orlen-Vorsitzende) Daniel Obajtek senkt fast täglich die Preise für Kraftstoff und Öl", sagte der Abgeordnete das Linksbündnisses Lewica, Tomasz Trela, am Montag in Warschau. Der polnische Staat hält 49,9 Prozent Anteile an Orlen, weitere 1,8 Prozent gehören dem staatlichen Pipelinebetreiber Pern. Konzernchef Obajtek ist Mitglied der Regierungspartei PiS. Das Unternehmen ließ eine Bitte um Stellungnahme der Deutschen Presse-Agentur zunächst unbeantwortet.

Bereits seit Wochen zählen die Treibstoffpreise in Polen zu den niedrigsten in der EU. Der Durchschnittspreis für Benzin und Dieselkraftstoff liegt derzeit bei 5,99 Zloty pro Liter - umgerechnet sind das 1,30 Euro, also deutlich weniger als in Deutschland. An der deutsch-polnischen Grenze hat der Tanktourismus zugenommen. Mit einem Marktanteil von 65 bis 70 Prozent gibt Orlen die Preisgestaltung vor - andere müssen mitziehen.